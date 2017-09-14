Додано: Пон 19 сер, 2024 03:24

UA написав: vitaliiangel написав: UA написав: Народ должен боятся власти, но не навидить её.

Хуйло это понимает, Ермак нет. Народ должен боятся власти, но не навидить её.Хуйло это понимает, Ермак нет. посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены. посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.

1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.

2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план. 1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.

А если есть только "план сесть у єроплан", то есть сдёрнуть туда где дети пристроены и НАТА как бы от планетян защищает? Ну шоб успеть потратить нахомяченные за 24 года трильЁны(в клетчатых сумках как у полковника Захарченко)Цены на б/у авто типа Прадо и Лексуса 460 в рашке почти вдвое от наших, 2.7 бомж пакет 150я, как 120ю я когда то приложил с кишками о стенку, 4х летка дороже новой(5млн/89-90) стоит, при том что у нас 35куе такая же, это выходит у них уже курс 160 минимум и перспектива, как говАривал ЕБН, "девальвации - не будет!"???Может чтоб разнести с воздуха(а как по другому то?) наших успихов у них ни Смерчей, ни СУшек с ТУшками то уже нет(на два-три фронта), чай не Мацквич-2024 на базе Чери на рессорах и с карбюраторной батареей, там непьющий и неАУЕшный народ с ВО нужен таких истребителей бомбардировочных наклепать?