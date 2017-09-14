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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9506950795089509

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:45

Бетон


особисто я жив з законом до 2022 року, де в 40 років виключають з обліку якщо не отримав віськову спеціальність.
але взяли і тихенько змахлювали, як шулєр на кічі.
це така країна, де то 1,8 м то 1,6?


«Особисто вам» до 40 років ще як мідному котєлку… яка вам різниця, поміняли чи не поміняли. :mrgreen:

Ну і навіть тим кому 40 виповнилось 24.02.22 , у них не було часу звалити, побачивши таке безобразіє? Коли там змінили вік? А, в 2014 підняли.
Солодко ж вам жилося з 14 по 22.. країна воювала 8 років, а ви навіть не знали що вік підняли..
Про «втіхаря підняли » смішно. У нас закони приймають прозоро і публікують їх..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 сер, 2024 01:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:52



Фанат Ярмака
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 03:24

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Народ должен боятся власти, но не навидить её.
Хуйло это понимает, Ермак нет.
посмотрим. если пуйло не предложит переговоры, чтобы остановить продвижение ЗСУ в курскую область, значит ему на свой народ тоже насрать. У власти рф вообще кризис жанра. Они даже слово каким назвать вторжение подобрать не могут. По рус тв показывают как ЗСУ попадает в котлы под суджой, то есть полную расстерянность властей чё говорить и чё делать. Кроме вранья. Кстати 10 тыс руб получают только те переселенцы которых эвакуировали организовано. Тем кто выехал сам выплаты не положены.

1.У рф есть силы остановить ЗСУ в Курской области.
2.Передача Курской обл фсб и лично Демину намекает на хитрый план.

А если есть только "план сесть у єроплан", то есть сдёрнуть туда где дети пристроены и НАТА как бы от планетян защищает? Ну шоб успеть потратить нахомяченные за 24 года трильЁны(в клетчатых сумках как у полковника Захарченко)
Цены на б/у авто типа Прадо и Лексуса 460 в рашке почти вдвое от наших, 2.7 бомж пакет 150я, как 120ю я когда то приложил с кишками о стенку, 4х летка дороже новой(5млн/89-90) стоит, при том что у нас 35куе такая же, это выходит у них уже курс 160 минимум и перспектива, как говАривал ЕБН, "девальвации - не будет!"???
Может чтоб разнести с воздуха(а как по другому то?) наших успихов у них ни Смерчей, ни СУшек с ТУшками то уже нет(на два-три фронта), чай не Мацквич-2024 на базе Чери на рессорах и с карбюраторной батареей, там непьющий и неАУЕшный народ с ВО нужен таких истребителей бомбардировочных наклепать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 04:37

Hotab
Когда наш пламенный выкорыстаный пенсионер наконец то отвлечётся от выбора локации бунгало на Адриатике на все кровно насуданенные 200куе и пойдёт дорогой самурая(или точнее советского офицера ну или офицера верхмахта) и на окончании дорогм к подвигу(взрыв тамбовского цирка со ставкой Дюмина) встретится со своим другом Мариняком???
барабашов
 
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