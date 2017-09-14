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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9494949594969497>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:18

  Бетон написав:
  Hotab написав:]Бетон
А ви коли почнете самі читати щось?
Чи ви чекаєте поки кіно вийде?

Это закон про мобилизацию. А не про пересечение границы. Этот закон не регулирует выезд за границу

Тобто ви вперто будете казати про смак маракуї не пробуючи її??
Там про право вводити обмеження на пересування, за необхідності.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:21

  АндрейМ написав:
  Ukrainian написав:
Ти по якій сядеш ?

Стаття 358 Кримінального кодексу України - підробка документів для перетину кордону. Найчастіше підробляють медичні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК). За це передбачені штрафні санкції або обмеження волі.


Стаття 369 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Зазвичай хабарі пропонують співробітникам прикордонної служби, щоб вони дозволили перетнути кордон. Незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон, передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 4 років.


Стаття 336 Кримінального кодексу України - у деяких випадках незаконний перетин кордону може бути кваліфікований як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років намагаються виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність за таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.


Як же задовбали людожери-диванні «експерти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

Ось закон, який регулює порядок виїзду та вʼїзду в Україну. Шукайте там обмеження для чоловіків або вимоги про якісь висновки ВЛК. Постанови КМУ прошу не пропонувати. Це інший «юрист» вважає їх законом. Навіть Головне юридичне управління ВРУ каже, що потрібно міняти Закон, а не Постанови штампувати, але «патріотам», які самі воювати не збираються, хочеться, щоб усе було «незаконним». Як можливо так ненавидіти своїх співгромадян (навіть колишніх)? Що з вами не так???

Це закон який регулює порядок виїзду та в’їзду в Україну в мирний час. В Україні військовий стан.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:28

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:]Бетон
А ви коли почнете самі читати щось?
Чи ви чекаєте поки кіно вийде?

Это закон про мобилизацию. А не про пересечение границы. Этот закон не регулирует выезд за границу

Тобто ви вперто будете казати про смак маракуї не пробуючи її??
Там про право вводити обмеження на пересування, за необхідності.

так я вперто читав закон і в ньому відсутні обмеження по виїзду і відсутнє регулювання виїзду.

закон який регулює виїзд діючий. не треба фантазувати, що його відмінили. іншого закону для війни не прийнято.
госпади, он не способен ссылку даже нажать и посмотреть действующий закон или нет)

Документ 3857-XII, чинний
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:33

АндрейМ


Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян?


А хто і як визначав цю вашу здатність / нездатність захищати? Ваші слова? І все? Є обʼєктивні показники, наприклад здоровʼя (ВЛК) . А ваші слова це лише слова.
Ви можете заявити що ви і інші закони (не лише в сфері оборони держави) не спроможні виконувати. Вам треба вірити і пробачити вам їх невиконання?
Ви прожили чимало років дорослого свідомого життя в Україні. Ви читали законодавство , що від вас буде вимагати держава у разі збройного нападу (агресіі) іншої держави. Ви свідомо залишились громадянином цієї держави? Ви прийняли права і обовʼязки??


Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити


Могло бути прописано і таке,
І ви тоді просто берете і їдете туди, в таку країну, де достатньо 160 см.. Але ви вирішили жити тут. З цими законами.


Пересування містом або країною.


Уявляєте? Вам можна заборонити пересуватись навіть містом чи країною! А ви про виїзд.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

особисто я жив з законом до 2022 року, де в 40 років виключають з обліку якщо не отримав віськову спеціальність.
але взяли і тихенько змахлювали, як шулєр на кічі.
це така країна, де то 1,8 м то 1,6?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:45

Бетон


особисто я жив з законом до 2022 року, де в 40 років виключають з обліку якщо не отримав віськову спеціальність.
але взяли і тихенько змахлювали, як шулєр на кічі.
це така країна, де то 1,8 м то 1,6?


«Особисто вам» до 40 років ще як мідному котєлку… яка вам різниця, поміняли чи не поміняли. :mrgreen:

Ну і навіть тим кому 40 виповнилось 24.02.22 , у них не було часу звалити, побачивши таке безобразіє? Коли там змінили вік? А, в 2014 підняли.
Солодко ж вам жилося з 14 по 22.. країна воювала 8 років, а ви навіть не знали що вік підняли..
Про «втіхаря підняли » смішно. У нас закони приймають прозоро і публікують їх..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 сер, 2024 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 00:52



Фанат Ярмака
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 07:41

  budivelnik написав:Ще щось треба комусь пояснювати що в Україні одним фронтом проти ворога йдуть і бідні і багаті , але на різних фронтах
https://www.facebook.com/Brovdi.Art

Тим, хто розповідає про сортність, щоб виправдати свою бездіяльність (тобто шкідливість)
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 07:59

  АндрейМ написав:
  Hotab написав: А про «ненависть » можна поговорити в контексті, що ви(умовний) тікаючи з країни так ненавидите громадян своєї країни, що кидаєте їх на розправу як в Бучі. Хоча законодавство України (ще довоєнне) зобовʼязує вас захищати свою державу і її громадян.

Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян? Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити.

Невже всі чоловіки, що виїхали за кордон, такі немічні, що не можуть себе захистити? Бачила фото у соцмережах і ЗМІ, де вони шикувалися у черги за документами за кордоном - шось не схожі на "інвалідів"...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:03

  барабашов написав:Может чтоб разнести с воздуха(а как по другому то?) наших успихов у них ни Смерчей, ни СУшек с ТУшками то уже нет(на два-три фронта), чай не Мацквич-2024 на базе Чери на рессорах и с карбюраторной батареей, там непьющий и неАУЕшный народ с ВО нужен таких истребителей бомбардировочных наклепать?

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