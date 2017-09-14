Стаття 358 Кримінального кодексу України - підробка документів для перетину кордону. Найчастіше підробляють медичні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК). За це передбачені штрафні санкції або обмеження волі.
Стаття 369 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Зазвичай хабарі пропонують співробітникам прикордонної служби, щоб вони дозволили перетнути кордон. Незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон, передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 4 років.
Стаття 336 Кримінального кодексу України - у деяких випадках незаконний перетин кордону може бути кваліфікований як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років намагаються виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність за таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Ось закон, який регулює порядок виїзду та вʼїзду в Україну. Шукайте там обмеження для чоловіків або вимоги про якісь висновки ВЛК. Постанови КМУ прошу не пропонувати. Це інший «юрист» вважає їх законом. Навіть Головне юридичне управління ВРУ каже, що потрібно міняти Закон, а не Постанови штампувати, але «патріотам», які самі воювати не збираються, хочеться, щоб усе було «незаконним». Як можливо так ненавидіти своїх співгромадян (навіть колишніх)? Що з вами не так???
Це закон який регулює порядок виїзду та в’їзду в Україну в мирний час. В Україні військовий стан.
Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян?
А хто і як визначав цю вашу здатність / нездатність захищати? Ваші слова? І все? Є обʼєктивні показники, наприклад здоровʼя (ВЛК) . А ваші слова це лише слова. Ви можете заявити що ви і інші закони (не лише в сфері оборони держави) не спроможні виконувати. Вам треба вірити і пробачити вам їх невиконання? Ви прожили чимало років дорослого свідомого життя в Україні. Ви читали законодавство , що від вас буде вимагати держава у разі збройного нападу (агресіі) іншої держави. Ви свідомо залишились громадянином цієї держави? Ви прийняли права і обовʼязки??
Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити
Могло бути прописано і таке, І ви тоді просто берете і їдете туди, в таку країну, де достатньо 160 см.. Але ви вирішили жити тут. З цими законами.
Пересування містом або країною.
Уявляєте? Вам можна заборонити пересуватись навіть містом чи країною! А ви про виїзд.
особисто я жив з законом до 2022 року, де в 40 років виключають з обліку якщо не отримав віськову спеціальність. але взяли і тихенько змахлювали, як шулєр на кічі. це така країна, де то 1,8 м то 1,6?
«Особисто вам» до 40 років ще як мідному котєлку… яка вам різниця, поміняли чи не поміняли.
Ну і навіть тим кому 40 виповнилось 24.02.22 , у них не було часу звалити, побачивши таке безобразіє? Коли там змінили вік? А, в 2014 підняли. Солодко ж вам жилося з 14 по 22.. країна воювала 8 років, а ви навіть не знали що вік підняли.. Про «втіхаря підняли » смішно. У нас закони приймають прозоро і публікують їх..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 сер, 2024 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: А про «ненависть » можна поговорити в контексті, що ви(умовний) тікаючи з країни так ненавидите громадян своєї країни, що кидаєте їх на розправу як в Бучі. Хоча законодавство України (ще довоєнне) зобовʼязує вас захищати свою державу і її громадян.
Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян? Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити.
Невже всі чоловіки, що виїхали за кордон, такі немічні, що не можуть себе захистити? Бачила фото у соцмережах і ЗМІ, де вони шикувалися у черги за документами за кордоном - шось не схожі на "інвалідів"...
барабашов написав:Может чтоб разнести с воздуха(а как по другому то?) наших успихов у них ни Смерчей, ни СУшек с ТУшками то уже нет(на два-три фронта), чай не Мацквич-2024 на базе Чери на рессорах и с карбюраторной батареей, там непьющий и неАУЕшный народ с ВО нужен таких истребителей бомбардировочных наклепать?