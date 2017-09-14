Додано: Пон 19 сер, 2024 00:33



Як людина, яка не може захистити себе, повинна захищати інших громадян?







Для захисту є армія. Ви можете в законі прописати, що всі чоловіки мають бути 1.80м зростом і бігати з певною швидкістю, але природу законом не змінити







Пересування містом або країною.





А хто і як визначав цю вашу здатність / нездатність захищати? Ваші слова? І все? Є обʼєктивні показники, наприклад здоровʼя (ВЛК) . А ваші слова це лише слова.Ви можете заявити що ви і інші закони (не лише в сфері оборони держави) не спроможні виконувати. Вам треба вірити і пробачити вам їх невиконання?Ви прожили чимало років дорослого свідомого життя в Україні. Ви читали законодавство , що від вас буде вимагати держава у разі збройного нападу (агресіі) іншої держави. Ви свідомо залишились громадянином цієї держави? Ви прийняли права і обовʼязки??Могло бути прописано і таке,І ви тоді просто берете і їдете туди, в таку країну, де достатньо 160 см.. Але ви вирішили жити тут. З цими законами.Уявляєте? Вам можна заборонити пересуватись навіть містом чи країною! А ви про виїзд.