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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9494949594969497

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Невже всі чоловіки, ... , такі немічні,


Так, деякі навіть знають як деякі працюють ночами на сто щоб не попадатися тцкашникам))
Потрібна нам сильна жіноча рука з качалкою))
Колись був у зоопарку, за пів дня що ходив, тигр навіть головою не пошивилив, як лежав так і лежить))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:24

  Ukrainian написав:
  _hunter написав:По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" :D
- подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение
По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем? :D

Ти по якій сядеш ?


Если "кто-то" дочитал до "злочинне діяння" - про презумпцию невинности и переквалификацию почитать стоит :D
- еще одна подсказка: приграничный ходунок не имеет полномочий на самостоятельную переквалификацию :D
_hunter
 
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  #<1 ... 9494949594969497
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