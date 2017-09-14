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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 08:17
fler написав:
Невже всі чоловіки, ... , такі немічні,
Так, деякі навіть знають як деякі працюють ночами на сто щоб не попадатися тцкашникам))
Потрібна нам сильна жіноча рука з качалкою))
Колись був у зоопарку, за пів дня що ходив, тигр навіть головою не пошивилив, як лежав так і лежить))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 08:24
Ukrainian написав: _hunter написав:
По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння"
- подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение
По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем?
Ти по якій сядеш ?
Если "кто-то" дочитал до "злочинне діяння" - про презумпцию невинности и переквалификацию почитать стоит
- еще одна подсказка: приграничный ходунок не имеет полномочий на самостоятельную переквалификацию
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