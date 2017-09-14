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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9494949594969497

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Невже всі чоловіки, ... , такі немічні,


Так, деякі навіть знають як деякі працюють ночами на сто щоб не попадатися тцкашникам))
Потрібна нам сильна жіноча рука з качалкою))
Колись був у зоопарку, за пів дня що ходив, тигр навіть головою не пошивилив, як лежав так і лежить))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:24

  Ukrainian написав:
  _hunter написав:По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" :D
- подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение
По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем? :D

Ти по якій сядеш ?


Если "кто-то" дочитал до "злочинне діяння" - про презумпцию невинности и переквалификацию почитать стоит :D
- еще одна подсказка: приграничный ходунок не имеет полномочий на самостоятельную переквалификацию :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:55

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:00

  BeneFuckTor написав:Колись був у зоопарку, за пів дня що ходив, тигр навіть головою не пошивилив, як лежав так і лежить))
а потом бац и шаурма готова
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:31

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.

Кто-то из американских психотерапевтов встречал случай, когда военный, заходя во вьетнамскую деревню убивал ребёнка, отца и насиловал мать, при этом чувствуя облегчение.
После такой ужасной войны, как у нас, сотни тысяч ребят больше не смогут жить, даже если будут физически в состоянии. Это дикая трагедия, не зависящая от победы.
Я каждый день вижу безногих ребят, живу возле института травматологии

В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте.
Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году...
Хоть поржем часть 2
Хотя так мирно это всё не закончится.
Внутреннее разборки порвут страну
Будет ли вообще приезжать полиция?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:09

Какой то эффект есть

Согласно свежим социологическим опросам, главным событием последних дней 39% россиян назвали нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область. Уровень тревожности граждан вырос до 45% по сравнению с 33% двумя неделями ранее, причем это фиксируют официальные социологи в лице ФОМ, — Независимая газета.


https://t.me/rusbrief/260406

Индийские СМИ сообщают, что премьер-министр Нарендра Моди, скорее всего, посетит Киев в этом месяце.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:14

  vitaliiangel написав:
Согласно свежим социологическим опросам, главным событием последних дней 39% россиян назвали нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область. Уровень тревожности граждан вырос до 45% по сравнению с 33% двумя неделями ранее, причем это фиксируют официальные социологи в лице ФОМ, — Независимая газета.


https://t.me/rusbrief/260406

Индийские СМИ сообщают, что премьер-министр Нарендра Моди, скорее всего, посетит Киев в этом месяце.

передасть маляву?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:19

  UA написав:
  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.

Кто-то из американских психотерапевтов встречал случай, когда военный, заходя во вьетнамскую деревню убивал ребёнка, отца и насиловал мать, при этом чувствуя облегчение.
После такой ужасной войны, как у нас, сотни тысяч ребят больше не смогут жить, даже если будут физически в состоянии. Это дикая трагедия, не зависящая от победы.
Я каждый день вижу безногих ребят, живу возле института травматологии

В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте.
Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году...
Хоть поржем часть 2
Хотя так мирно это всё не закончится.
Внутреннее разборки порвут страну
Будет ли вообще приезжать полиция?


Главное чтобы вы не вернулись .... и без вас достаточно ....
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:22

что думают русские

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vitaliiangel
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  #<1 ... 9494949594969497
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