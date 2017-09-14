fler написав:Невже всі чоловіки, ... , такі немічні,
Так, деякі навіть знають як деякі працюють ночами на сто щоб не попадатися тцкашникам)) Потрібна нам сильна жіноча рука з качалкою)) Колись був у зоопарку, за пів дня що ходив, тигр навіть головою не пошивилив, як лежав так і лежить))
_hunter написав:По пункту 5 "кому-то" нужно сначала почитать что такое "злочинне діяння" - подсказка - это к ККУ имеет какое-то отношение По пункту 6 - а что это мы "чинить збройний опір" и "втекти з використанням зброї" стыдливо не замечаем?
Ти по якій сядеш ?
Если "кто-то" дочитал до "злочинне діяння" - про презумпцию невинности и переквалификацию почитать стоит - еще одна подсказка: приграничный ходунок не имеет полномочий на самостоятельную переквалификацию
vitaliiangel написав:вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.
Кто-то из американских психотерапевтов встречал случай, когда военный, заходя во вьетнамскую деревню убивал ребёнка, отца и насиловал мать, при этом чувствуя облегчение. После такой ужасной войны, как у нас, сотни тысяч ребят больше не смогут жить, даже если будут физически в состоянии. Это дикая трагедия, не зависящая от победы. Я каждый день вижу безногих ребят, живу возле института травматологии
В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте. Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году... Хоть поржем часть 2 Хотя так мирно это всё не закончится. Внутреннее разборки порвут страну Будет ли вообще приезжать полиция?
Согласно свежим социологическим опросам, главным событием последних дней 39% россиян назвали нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область. Уровень тревожности граждан вырос до 45% по сравнению с 33% двумя неделями ранее, причем это фиксируют официальные социологи в лице ФОМ, — Независимая газета.
Согласно свежим социологическим опросам, главным событием последних дней 39% россиян назвали нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область. Уровень тревожности граждан вырос до 45% по сравнению с 33% двумя неделями ранее, причем это фиксируют официальные социологи в лице ФОМ, — Независимая газета.
vitaliiangel написав:вопрос к военным. в чём смысл таких фото? это ж не охота на кабана. хотя на земле кабан под 120кг.
Кто-то из американских психотерапевтов встречал случай, когда военный, заходя во вьетнамскую деревню убивал ребёнка, отца и насиловал мать, при этом чувствуя облегчение. После такой ужасной войны, как у нас, сотни тысяч ребят больше не смогут жить, даже если будут физически в состоянии. Это дикая трагедия, не зависящая от победы. Я каждый день вижу безногих ребят, живу возле института травматологии
В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте. Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году... Хоть поржем часть 2 Хотя так мирно это всё не закончится. Внутреннее разборки порвут страну Будет ли вообще приезжать полиция?
Главное чтобы вы не вернулись .... и без вас достаточно ....