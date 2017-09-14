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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 10:58
барабашов написав:
Будет договариваться о количестве млн цыган переселяемых на очищенные от местных чернозёмы опосля взятия моцквы
Налоги ж на пенсии хаттабу где то брать надо же, не с Бени и Ахметки ж три шкуры драть
а що, вони ще й працювати будуть і податки платити?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:07
flyman
В Бомбее и Калькутте ж работают и наверно платят
Тут вообще кем-то заселять надо будет же
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барабашов
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:37
Hotab написав:
Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.
А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..
Зе це младориг 100%
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:40
барабашов написав:flyman
В Бомбее и Калькутте ж работают и наверно платят
Тут вообще кем-то заселять надо будет же
і так своїх безробітних вистачає, ще понавезуть для демпінгу
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:42
budivelnik написав: UA написав:
Слышал инфу - средний возраст ЗСУ 49 лет
А що тут дивного?
(25+60)/2=43
Тепер беремо демографічну піраміду станом на 2022 рік
229 000 - 25 річних
257 000 - 60 річних
257/229=1,12 - на 12% більше 60 річних...
43 * 1,12 =48,16
А якби було б на 120%, то вік 90+?..
В цілому 49 це середина між 60 та 38. Тобто деякий перекіс є, хоч це й не означає що він штучний, може загально старувате населення
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:52
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:
Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.
А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..
Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше
Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет
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Бетон
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:54
Hotab написав:Бетон
Поправочка щодо віку воєнпенсів.
Нещодавно з однієї з в/ч армійської авіації, що дислокується на Львівщині, звільнились пілоти , яким не було 45 (але точно не менше 42).
Спосіб звільнення - є неповнолітні діти, а дружина служить також
Це на пальцях однієї руки, але формально кажучи вікова група 42-45 все ж існує.
Для Успіха інфо: це ще один спосіб йому звільнитись. Влаштувати дружину в ЗСУ десь у Львові.
Констатуючи факти - ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу (і як це зсу посилить?)
Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)
Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)
Тто які висновки? На чью мєльніцу воду льйотє? (С)
Може мотиви у вас і патриотичні, але результат - як на мене, протилежний...
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:59
Бетон написав:
А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..[/quote]
Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше[/quote]
Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет[/quote]
зелені - це майбутні червоні!
навіть важко уявити як вони будуть триматись за владу...
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