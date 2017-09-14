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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94969497949894999500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:58

  барабашов написав:Будет договариваться о количестве млн цыган переселяемых на очищенные от местных чернозёмы опосля взятия моцквы
Налоги ж на пенсии хаттабу где то брать надо же, не с Бени и Ахметки ж три шкуры драть

а що, вони ще й працювати будуть і податки платити?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:07

flyman
В Бомбее и Калькутте ж работают и наверно платят
Тут вообще кем-то заселять надо будет же
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:37

  Hotab написав:

Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.


А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..

Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:40

  барабашов написав:flyman
В Бомбее и Калькутте ж работают и наверно платят
Тут вообще кем-то заселять надо будет же

і так своїх безробітних вистачає, ще понавезуть для демпінгу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:42

  budivelnik написав:
  UA написав:Слышал инфу - средний возраст ЗСУ 49 лет
А що тут дивного?
(25+60)/2=43
Тепер беремо демографічну піраміду станом на 2022 рік
229 000 - 25 річних
257 000 - 60 річних
257/229=1,12 - на 12% більше 60 річних...
43 * 1,12 =48,16

А якби було б на 120%, то вік 90+?.. :)
В цілому 49 це середина між 60 та 38. Тобто деякий перекіс є, хоч це й не означає що він штучний, може загально старувате населення
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:52

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:

Воспринимаю Ze как ренесанс регионалов.


А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..

Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше

Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:54

  Hotab написав:Бетон


Поправочка щодо віку воєнпенсів.
Нещодавно з однієї з в/ч армійської авіації, що дислокується на Львівщині, звільнились пілоти , яким не було 45 (але точно не менше 42).
Спосіб звільнення - є неповнолітні діти, а дружина служить також
Це на пальцях однієї руки, але формально кажучи вікова група 42-45 все ж існує.
Для Успіха інфо: це ще один спосіб йому звільнитись. Влаштувати дружину в ЗСУ десь у Львові.

Констатуючи факти - ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу (і як це зсу посилить?)
Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)
Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)

Тто які висновки? На чью мєльніцу воду льйотє? (С)

Може мотиви у вас і патриотичні, але результат - як на мене, протилежний...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 11:59

  Бетон написав:

А опзж після приходу Зе стало в фаворі?
А мертвечук?
Зе канєш хлопчина недалекий, але точно не про те , що ви кажете.
А отже і вам розуму треба б десь черпанути. Вік прийшов, а з мудрістю якось мимо..[/quote]
Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше[/quote]
Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет[/quote]

зелені - це майбутні червоні!
навіть важко уявити як вони будуть триматись за владу...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:01

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:Бетон


Поправочка щодо віку воєнпенсів.
Нещодавно з однієї з в/ч армійської авіації, що дислокується на Львівщині, звільнились пілоти , яким не було 45 (але точно не менше 42).
Спосіб звільнення - є неповнолітні діти, а дружина служить також
Це на пальцях однієї руки, але формально кажучи вікова група 42-45 все ж існує.
Для Успіха інфо: це ще один спосіб йому звільнитись. Влаштувати дружину в ЗСУ десь у Львові.

Констатуючи факти - ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу (і як це зсу посилить?)
Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)
Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)

Тто які висновки? На чью мєльніцу воду льйотє? (С)

Може мотиви у вас і патриотичні, але результат - як на мене, протилежний...

сабж у 2023 році заплатив біля $5K податків за службу найманцем у ВЧК Занзібар, тепер йому довічно всі винні як земля колгоспу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб. Вибачте не виділяю жирним, бо толерантний))
Вспомнил в пробке про то, что государство крайне неэффективный собственник и распорядитель. Всем известно количество убыточных предприятий. Наверное все))
КПД как у паровоза процентов 7%.

Именно поэтому новая почта признана лучшим в мире оператором, потому что негосударственная.

Ну и зачем, например, министерство культуры? Голливуд без него прекрасно обходится.

Кароч, абсурда хватает.

Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.

Именно поэтому миллионы бездельников шляются по стране, получая зарплаты и пенсии, но применимость их непонятна никому.
Бетон
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