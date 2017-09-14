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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9497949894999500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:08

  Бетон написав:Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:11

  барабашов написав:Налоги ж на пенсии хаттабу где то брать надо же, не с Бени и Ахметки ж три шкуры драть
ага с цыган вы как раз налоги соберёте.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:16

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.

Из этого общеизвестного факта, следует, что и в армию так же набирают.

Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:27

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.

Из этого общеизвестного факта, следует, что и в армию так же набирают.

Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят

Те що маленька совіцка армія не може перемогти велику совіцьку армію пишуть більше 10 років, але віз і досі там, так як два совіцькі осколки імперії віддзеркалюють одна одну і змагаються за совіцку спадщину совіцкої імперії
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:33

  Бетон написав:Из этого общеизвестного факта, следует, что и в армию так же набирают
все делают вид что работают ю, а по факту всем насрать на качество и результаты. Работают чтобы прислать хороший отчетик. Ну и попутно хапнуть там где можно. Вот в 2х словах про эффективность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 сер, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:33

  Бетон написав:
  sergey_sryvkin написав:Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше

Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет

В 2020-2021 рыги носились по Киеву с улюлюканием Наши возвращаются!
Зе это ПР без донецкого крыла.
Все эти поездки в Оман, где с Патрушевым договорились о разведении войск. Разминирование Чонгара и тд.
А потом Клоуна кинули.
Нипали... :mrgreen:
Платить своими жизнями нужно почему то трактористам и сантехникам.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:41

  холява написав:
  UA написав:В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте.
Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году...
Хоть поржем часть 2
Хотя так мирно это всё не закончится.
Внутреннее разборки порвут страну
Будет ли вообще приезжать полиция?


Главное чтобы вы не вернулись .... и без вас достаточно ....

Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет

Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:42

  UA написав:
  Бетон написав:--------------
sergey_sryvkin
Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше
--------------
Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет

В 2020-2021 рыги носились по Киеву с улюлюканием Наши возвращаются!
Зе это ПР без донецкого крыла.
Все эти поездки в Оман, где с Патрушевым договорились о разведении войск. Разминирование Чонгара и тд.
А потом Клоуна кинули.
Нипали... :mrgreen:
Платить своими жизнями нужно почему то трактористам и сантехникам.

Ві знаете, иногда жалею, что в 2019 не выбрали Порошенко.
Просто интересно было бы посмотреть, что сегодня писали бы его идолопоклонники.
И как бы он сегодня рассказывал о мировом значении томоса. :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:46

  UA написав:Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет

Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?

Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:52

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Garbage in - garbage out
Це про Арестовича

Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )

Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую. :lol:

У Арестовича відсутня повністю "точка зору на будь яку подію". Або він ніколи нею не поділиться.

В нього присутні точки зору на те, що б такого нап'здіти в черговому відосику заради хайпу та самопромоушну.
Тому, якщо ви це зрозумієте, вам навіть на думку не спаде слухати чи обговорювати будь що сплюнуте з рота цього шахрая.
sergey_sryvkin
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