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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:08
Бетон написав:
Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:11
барабашов написав:
Налоги ж на пенсии хаттабу где то брать надо же, не с Бени и Ахметки ж три шкуры драть
ага с цыган вы как раз налоги соберёте.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:16
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.
Из этого общеизвестного факта, следует, что и в армию так же набирают.
Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят
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Бетон
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:27
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.
Из этого общеизвестного факта, следует, что и в армию так же набирают.
Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят
Те що маленька совіцка армія не може перемогти велику совіцьку армію пишуть більше 10 років, але віз і досі там, так як два совіцькі осколки імперії віддзеркалюють одна одну і змагаються за совіцку спадщину совіцкої імперії
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:33
Бетон написав:
Из этого общеизвестного факта, следует, что и в армию так же набирают
все делают вид что работают ю, а по факту всем насрать на качество и результаты. Работают чтобы прислать хороший отчетик. Ну и попутно хапнуть там где можно. Вот в 2х словах про эффективность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 19 сер, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:33
Бетон написав: sergey_sryvkin написав:
Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше
Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет
В 2020-2021 рыги носились по Киеву с улюлюканием Наши возвращаются!
Зе это ПР без донецкого крыла.
Все эти поездки в Оман, где с Патрушевым договорились о разведении войск. Разминирование Чонгара и тд.
А потом Клоуна кинули.
Нипали...
Платить своими жизнями нужно почему то трактористам и сантехникам.
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UA
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:41
холява написав: UA написав:
В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте.
Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году...
Хоть поржем часть 2
Хотя так мирно это всё не закончится.
Внутреннее разборки порвут страну
Будет ли вообще приезжать полиция?
Главное чтобы вы не вернулись .... и без вас достаточно ....
Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:42
UA написав: Бетон написав:
--------------sergey_sryvkin
Зе це младориг 100%
І агітував завжди за ригів раніше
--------------
Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет
В 2020-2021 рыги носились по Киеву с улюлюканием Наши возвращаются!
Зе это ПР без донецкого крыла.
Все эти поездки в Оман, где с Патрушевым договорились о разведении войск. Разминирование Чонгара и тд.
А потом Клоуна кинули.
Нипали...
Платить своими жизнями нужно почему то трактористам и сантехникам.
Ві знаете, иногда жалею, что в 2019 не выбрали Порошенко.
Просто интересно было бы посмотреть, что сегодня
писали бы его идолопоклонники.
И как бы он сегодня рассказывал о мировом значении томоса.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:46
UA написав:
Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 12:52
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Garbage in - garbage out
Це про Арестовича
Do you understand ?
Чи пояснювати потрібно ? )
Поясніть, розгорнуто, чим різні точки зору на подію та на розвиток подій шкодять об'єктивному сприйняттю реальності.
Дякую.
У Арестовича відсутня повністю "точка зору на будь яку подію". Або він ніколи нею не поділиться.
В нього присутні точки зору на те, що б такого нап'здіти в черговому відосику заради хайпу та самопромоушну.
Тому, якщо ви це зрозумієте, вам навіть на думку не спаде слухати чи обговорювати будь що сплюнуте з рота цього шахрая.
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