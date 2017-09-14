Бетон написав:

Хотаб. Вибачте не виділяю жирним, бо толерантний))Вспомнил в пробке про то, что государство крайне неэффективный собственник и распорядитель. Всем известно количество убыточных предприятий. Наверное все))КПД как у паровоза процентов 7%.Именно поэтому новая почта признана лучшим в мире оператором, потому что негосударственная.Ну и зачем, например, министерство культуры? Голливуд без него прекрасно обходится.Кароч, абсурда хватает.Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.Именно поэтому миллионы бездельников шляются по стране, получая зарплаты и пенсии, но применимость их непонятна никому.