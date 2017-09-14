Бетон написав:Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
этот секрет давно известен государство в нашем случае это распил бюджетных денег. Попробуйте устроиться в то же министерство культуры. Или на любую другую гос службу без взятки и без протекции. Там на каждую вакансию 500 желающих. Потому что стабильная зарплата, на одном месте можно 40 лет проработать до пенсии. Иногда просто перекладывая бумажки и набирая никому не нужные отчёты.
Не притворяйтесь непонимающим. "Нет такого", - я написал о ваших словах: "прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет". А ссылка ваша не представляет интереса - дешёвая популистическая заметка
Бетон написав:Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят
Щось не обходиться одним рекрутингом, хоча ведеться. Але і примусова мобілізація має другу сторону:
Руслан Марцінків зазначив 18 серпня під час відеозвернення, пише Фіртка. "Я не підтримую примусову мобілізацію, адже не завжди такі дії призводять до позитивних речей. Маємо нещодавно випадок, коли один із таких мобілізованих перейшов з одного батальйону нашої бригади на бік ворога. Внаслідок зради були прильоти авіабомб, і, на жаль, є загиблі та поранені. https://firtka.if.ua/blog/view/povinna- ... frankivsku
Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить.
Бетон написав:Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят
Щось не обходиться одним рекрутингом, хоча ведеться. Але і примусова мобілізація має другу сторону:
Руслан Марцінків зазначив 18 серпня під час відеозвернення, пише Фіртка. "Я не підтримую примусову мобілізацію, адже не завжди такі дії призводять до позитивних речей. Маємо нещодавно випадок, коли один із таких мобілізованих перейшов з одного батальйону нашої бригади на бік ворога. Внаслідок зради були прильоти авіабомб, і, на жаль, є загиблі та поранені. https://firtka.if.ua/blog/view/povinna- ... frankivsku
Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить.
UA написав:Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины. Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))
Умные сделали соответствующие выводы в 2019 Трактористы бесплатно мне ничего не должны. У меня нет такой свегхнаглости требовать других умереть за мои интересы, амбиции, имущество, а самому лежать на диване слушая про победу в Курской обл.
Не притворяйтесь непонимающим. "Нет такого", - я написал о ваших словах: "прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет". А ссылка ваша не представляет интереса - дешёвая популистическая заметка
Так еще раз: кордоны в Израиле таки закрыли? - любая другая ссылка у вас есть?
Бетон написав:Хотаб. Вибачте не виділяю жирним, бо толерантний)) Вспомнил в пробке про то, что государство крайне неэффективный собственник и распорядитель. Всем известно количество убыточных предприятий. Наверное все)) КПД как у паровоза процентов 7%.
Именно поэтому новая почта признана лучшим в мире оператором, потому что негосударственная.
Ну и зачем, например, министерство культуры? Голливуд без него прекрасно обходится.
Кароч, абсурда хватает.
Из этого следует, что государство не сильно знает вообще зачем ей нужен тот или иной специалист и за что трынькаются бюджетные деньги.
Именно поэтому миллионы бездельников шляются по стране, получая зарплаты и пенсии, но применимость их непонятна никому.
Бетон написав:-------------- sergey_sryvkin Зе це младориг 100% І агітував завжди за ригів раніше -------------- Это эталонная партия регионов перекрашенная в зелёный цвет
В 2020-2021 рыги носились по Киеву с улюлюканием Наши возвращаются! Зе это ПР без донецкого крыла. Все эти поездки в Оман, где с Патрушевым договорились о разведении войск. Разминирование Чонгара и тд. А потом Клоуна кинули. Нипали... Платить своими жизнями нужно почему то трактористам и сантехникам.
Ві знаете, иногда жалею, что в 2019 не выбрали Порошенко. Просто интересно было бы посмотреть, что сегодня писали бы его идолопоклонники. И как бы он сегодня рассказывал о мировом значении томоса.
Зато ваш Харків сьогодні точно був би ціленький. І Бахмут, і Маріуполь, і...
UA написав:В моем желании покинуть Украину этот фактор на первом месте. Прикинете сцену, вызываете наряд полиции на дебошира, а дебошир (может без руки, ноги или глаза) опознает в полицаях бусифицировавших его в 2024 году... Хоть поржем часть 2 Хотя так мирно это всё не закончится. Внутреннее разборки порвут страну Будет ли вообще приезжать полиция?
Главное чтобы вы не вернулись .... и без вас достаточно ....
Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины. Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
Думаю еще настанет время возвращаться . И вы будете стоять на границе с Украиной и выбирать себе наказание ... Вы наверное думаете , что вам там рады ?