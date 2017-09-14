Додано: Пон 19 сер, 2024 13:52

Ой+ написав: Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить

а если полиграф покажет что убежит и сдаст позиции то как, сразу куля в лоб?У принудиловки много неявной побочки без правовых последствий, непонятно кто виноват тцк который его повязал или командир который не уследил, или политическое руководство фактически дающее добро на эти последствия.Оно конечно руки чешутся во всем обвинить утопающего, только толку если он уже где то в сибири. А чтобы был толк надо мозги включать. Тцк и армия не место для воспитания/перевоспитания. Поэтому кого надо перевоспитывать туда лучше не брать, как и в любой бизнес.