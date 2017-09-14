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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:37
Schmit написав:
...........
Зато ваш Харків сьогодні точно був би ціленький.
І Бахмут, і Маріуполь, і...
Это ваши, как здесь принято писать, "влажные мечтания".
Кстати, раз уж вы объявились, каждый раз удивляюсь, как вам удаётся всё время подбирать такие демагогические видосики? Для них есть специальный сайт? Или это по персональной рассылке?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:39
vitaliiangel написав: барабашов написав:
Налоги ж на пенсии хаттабу где то брать надо же, не с Бени и Ахметки ж три шкуры драть
ага с цыган вы как раз налоги соберёте.
В Индии же как-то собирают.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:42
UA написав: stm написав: UA написав:
Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))
Умные сделали соответствующие выводы в 2019
Трактористы бесплатно мне ничего не должны.
У меня нет такой свегхнаглости требовать других умереть за мои интересы, амбиции, имущество, а самому лежать на диване слушая про победу в Курской обл.
Я уже поняла что вывод денег с криками меня не трогать это всё Зеленский и сын Мосейчук - это признак ума и сердечной боли за страну в войне )))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:44
Schmit написав:
Зато ваш Харків сьогодні точно був би ціленький.
І Бахмут, і Маріуполь, і...
ПАП поганий бо капітулянт Мінськ-1 і 2 внаслідок вибору лохторату овоща, а боневтік найкращ для того ж самого лохторату
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 19 сер, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:44
холява
Зачем стоять на кордоне и выбирать себе наказание,тут рай земной с запахом мозгов поджаренных будет лет через пять?
Или имеется ввиду "наказание за выезд тушкой или чучелом"??? Деньги на пенсии хаттабам и вам с ладом отнимаются само собой, до Ахметки ж не дотянешься, а тут вот же - сундучок с нахомяченным с 92года?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:45
Бетон написав:
..........
Рекрутинг сделал бы тцк по эффективности в два счёта. Об этом сами командиры говорят
"сами командиры" много чего говорят.
На практике рекрутинг снимает сливки, а остальное оставляет ТЦК. Так можно обеспечить какое-то количество "элитных" (раскрученных в СМИ) частей, но не всю армию. Примеры и доказательства, простите, приводить не буду.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:46
холява написав:
И вы будете стоять на границе с Украиной и выбирать себе наказание ...
переспати із філіпінкою
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:52
Ой+ написав:
Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить
а если полиграф покажет что убежит и сдаст позиции то как, сразу куля в лоб?
У принудиловки много неявной побочки без правовых последствий, непонятно кто виноват тцк который его повязал или командир который не уследил, или политическое руководство фактически дающее добро на эти последствия.
Оно конечно руки чешутся во всем обвинить утопающего, только толку если он уже где то в сибири. А чтобы был толк надо мозги включать. Тцк и армия не место для воспитания/перевоспитания. Поэтому кого надо перевоспитывать туда лучше не брать, как и в любой бизнес.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 19 сер, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:56
_hunter написав: ЛАД написав:
...........
Не притворяйтесь непонимающим.
"Нет такого", - я написал о ваших словах: "прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет".
А ссылка ваша не представляет интереса - дешёвая популистическая заметка
Так еще раз: кордоны в Израиле таки закрыли? - любая другая ссылка у вас есть?
Не занудствуйте.
Кордоны не закрыли.
Но такого: "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет", - в Израиле нет.
Но, может, вопрос не только в государстве, но и в людях?
Я как-то не слышал о массовом бегстве от мобилизации за границу и массовых неявках по повесткам в Израиле.
И не слышал о рассуждениях о том, что богатые должны донатить и "держать экономический фронт", а воевать должны те, кто платит мало налогов.
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ЛАД
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:56
vitaliiangel написав: Ой+ написав:
Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить
а если полиграф покажет что убежит и сдаст позиции то как, сразу куля в лоб?
У принудиловки много неявной побочки без правовых последствий, непонятно кто виноват тцк который его повязал или командир который не уследил, или политическое руководство фактически дающее добро на эти последствия.
Оно конечно руки чешутся во всем обвинить утопающего, только толку если он уже где то в сибири. А чтобы был толк надо мозги включать.
вийде з бані хотаб і напише що однозначно винен вітальєн-анжел якого не взяли психологінею в школу і який не платить податки із збитків та перепощує на фінанс 300 тг каналів свра
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