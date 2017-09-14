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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:58
flyman написав:
вийде з бані хотаб
я то думаю подозрительно тихо на ветке, а доктор юридических наук в бане оказывается
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vitaliiangel
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:13
барабашов написав:холява
Зачем стоять на кордоне и выбирать себе наказание,тут рай земной с запахом мозгов поджаренных будет лет через пять?
Или имеется ввиду "наказание за выезд тушкой или чучелом"??? Деньги на пенсии хаттабам и вам с ладом отнимаются само собой, до Ахметки ж не дотянешься, а тут вот же - сундучок с нахомяченным с 92года?
Этим с вами поделится УА ,когда вернется .
Пенсию я свою заработал честно , на гражданке а не в армии .
Чуть добавилось , за то что служил 18 месяцев и один день .
Если бы вы летали столько , сколько налетал Хоттаб , а потом послужили сколько он , возможно у вас не было столько зависти к нему .
А так...злословие ваше так себе ...
Чем меньше сказано ,тем проще все исправить .
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холява
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:19
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
...........
Не притворяйтесь непонимающим.
"Нет такого", - я написал о ваших словах: "прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет".
А ссылка ваша не представляет интереса - дешёвая популистическая заметка
Так еще раз: кордоны в Израиле таки закрыли? - любая другая ссылка у вас есть?
Не занудствуйте.
Кордоны не закрыли.
Но такого: "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет", - в Израиле нет.
Не притворяйтесь непонимающим.
Возможность в любой момент эвакуироваться из воюющей страны - полностью эквивалентно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"
А спорить на тему "что было раньше - курица или яйцо" мне, простите, совершенно не интересно.
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_hunter
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:19
vitaliiangel написав:
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Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать.
Абсолютно не логично.
Можно поддерживать власть, но не хотеть идти на фронт - "там и убить могут". А бывает и наоборот.
В ВОВ далеко не все, кто был за "советы", шли добровольцами и достаточно многие, кто был недоволен/против коммунистов, честно сражались за родину.
Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?
Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.
Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.
1. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Вопрос, как это сделать.
2. Вы сильно преувеличиваете роль "дем.ценностей" в поддержке "коллективного Запада".
Для них важнее наша готовность сражаться с путинской Россией, чем наше следование "дем.ценностям". Рузвельту приписывают фразу (о Сомосе): "Он, может быть, сукин сын, но он наш сукин сын". Не известно точно, говорил он её, но фраза точно отражает суть отношения Запада к поддерживаемым режимам.
3. В случае прекращения поддержки Запада не "добавятся политический и финансовый кризисы", а мы просто очень быстро проиграем войну.
власть должна изменить отношение к своему народу, показав что нет никакого деления на сорта, все в одинаковой степени работают на оборону. А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу. Тогда вернется доверие.
Не спрогнозируете, сколько миллионов выедет за границу?
Будет кому "работать на оборону"?
Вы, кстати, выедете или останетесь "работать на оборону"? (Без подколок, просто интересно).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 19 сер, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:26
_Mykola_ написав: pesikot написав: _Mykola_ написав:
ІМХО. Якби будь-якому айтішнику запропонували такий офіційний спосіб як 20% військового збору і бронь та захист від мобілізації ТЦК, ІТ сектор та експорт послуг за кордон у нас виріс би на 20%, а не впав і продовжує далі і далі падати.
У мене сумніви ... бо ІТ-галери, це про заробіток, а не про сплату податків
20% - то занадто для веслювальника на галерах
Не для того галеру пускали на воду
Хм, давайте проведемо опитування серед представників з айті сектору які тут поки є.
ІМХО. Щоб не чіпали і нормально жити заплатили б і більший відсоток з ВЛАСНОЇ зарплатні.
С любой зарплаты? Или минимум 100к грн?
И как понять, дядя айтишник, или нет? По названию должности в трудовой книжки?
Ну понятно же сразу, что это будет коррупционный цирк.
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anduzenko
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:27
_hunter написав:
Не занудствуйте.
Кордоны не закрыли.
Но такого: "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет", - в Израиле нет.
Не притворяйтесь непонимающим.
Возможность в любой момент эвакуироваться из воюющей страны - полностью эквивалентно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"
А спорить на тему "что было раньше - курица или яйцо" мне, простите, совершенно не интересно.
Так и живите за свои деньги , а не обьявляйте что вы беженец с Украины .
Вы что официально выехали ?
Нет , значит живите и не прикрывайтесь Украиной .
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:34
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
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...........
Не притворяйтесь непонимающим.
"Нет такого", - я написал о ваших словах: "прямо как в Израиле: кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет".
А ссылка ваша не представляет интереса - дешёвая популистическая заметка
--------------------------------------
Так еще раз: кордоны в Израиле таки закрыли? - любая другая ссылка у вас есть?
Не занудствуйте.
Кордоны не закрыли.
Но такого: "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет", - в Израиле нет.
Не притворяйтесь непонимающим.
Возможность в любой момент эвакуироваться из воюющей страны - полностью эквивалентно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"
А спорить на тему "что было раньше - курица или яйцо" мне, простите, совершенно не интересно.
Не эквивалентно.
Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису".
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ЛАД
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:41
холява написав: UA написав:
Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
Думаю еще настанет время возвращаться .
И вы будете стоять на границе с Украиной и выбирать себе наказание ...
Вы наверное думаете , что вам там рады ?
Знаю что там, ко мне в лучшем случаи нейтрально - безразличное отношение.
В Украине к моей семье (ко мне меньше) интерес со стороны мерзких потвор.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:44
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Не занудствуйте.
Кордоны не закрыли.
Но такого: "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет", - в Израиле нет.
Не притворяйтесь непонимающим.
Возможность в любой момент эвакуироваться из воюющей страны - полностью эквивалентно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"
А спорить на тему "что было раньше - курица или яйцо" мне, простите, совершенно не интересно.
Не эквивалентно.
Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису".
Простите, но в таком случае я не понимаю как еще может быть реализованно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"
Ну да: "практически все" - они же "кто хочет воевать". Остальные - они же "кто не хочет" - эвакуировались из страны.
Так потому и плывут, что другого варианта - нет. Вот реально не понимаю, с чем вы спорить пытаетесь 🤔
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:48
Ася каже, що начать могуть, а кончить проблєма
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