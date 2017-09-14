Додано: Пон 19 сер, 2024 14:19

vitaliiangel написав: .............

Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать. .............Если нет добровольцев это означает низкую легитимность власти, которую народ должен поддерживать, а не игнорировать.

Для диктатур мнение избирателя не имеет значения, диктатор всё равно себе нарисует победу. А для демократий низкий рейтинг это политическая смерть. Перед властью стоит сложный выбор уйти добровольно, отказавшись от финансовых потоков и безнаказанности или установить диктатуру, отказавшись от вступления в НАТО/ЕС. (неуправляемый Чивакуня-2 или "конституция на паузе" там не нужен). Но тогда вообще пропадает смысл воевать, чем украинская диктатура для пэрэсичного лучше путинской?



Все события которые сейчас происходят говорят о желании ВАЗ сохранить политическое лицо, но при этом стать небольшим диктатором. В какой то момент коллективный Запад ему скажет, харэ Володя, определяйся ты за кого, за дем.ценности или за "конституцию на паузе", и от этого выбора будет зависеть западная помощь. Другими словами либо уйти добровольно сейчас, либо к войне добавить ещё политический и финансовый кризисы.



Лично я против проведения выборов в текущих условиях, но власть должна вернуть доверие, установив одинаковые прозрачные правила игры (мобилизации) с учётом потребностей и интересов пэрэсичных, а не так как сейчас крен в сторону тех, кто не убежал от тцк.

власть должна изменить отношение к своему народу, показав что нет никакого деления на сорта, все в одинаковой степени работают на оборону. А тем кто не хочет работать на оборону открыть границу. Тогда вернется доверие.

Абсолютно не логично.Можно поддерживать власть, но не хотеть идти на фронт - "там и убить могут". А бывает и наоборот.В ВОВ далеко не все, кто был за "советы", шли добровольцами и достаточно многие, кто был недоволен/против коммунистов, честно сражались за родину.1. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.Вопрос, как это сделать.2. Вы сильно преувеличиваете роль "дем.ценностей" в поддержке "коллективного Запада".Для них важнее наша готовность сражаться с путинской Россией, чем наше следование "дем.ценностям". Рузвельту приписывают фразу (о Сомосе): "Он, может быть, сукин сын, но он наш сукин сын". Не известно точно, говорил он её, но фраза точно отражает суть отношения Запада к поддерживаемым режимам.3. В случае прекращения поддержки Запада не "добавятся политический и финансовый кризисы", а мы просто очень быстро проиграем войну.Не спрогнозируете, сколько миллионов выедет за границу?Будет кому "работать на оборону"?Вы, кстати, выедете или останетесь "работать на оборону"? (Без подколок, просто интересно).