Додано: Пон 19 сер, 2024 15:44

_hunter написав: ЛАД написав: ..................

Не эквивалентно.

Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису". ..................Не эквивалентно.Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису".

Простите, но в таком случае я не понимаю как еще может быть реализованно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"

Ну да: "практически все" - они же "кто хочет воевать". Остальные - они же "кто не хочет" - эвакуировались из страны.

Так потому и плывут, что другого варианта - нет. Вот реально не понимаю, с чем вы спорить пытаетесь 🤔 Простите, но в таком случае я не понимаю как еще может быть реализованно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет"Ну да: "практически все" - они же "кто хочет воевать". Остальные - они же "кто не хочет" - эвакуировались из страны.Так потому и плывут, что другого варианта - нет. Вот реально не понимаю, с чем вы спорить пытаетесь 🤔

Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.Так бы хотелось?Но так не бывает. Ни в одной стране.А в Израиле я не слышал о военнообязанных, выехавших ("эвакуировавшихся") из страны после начала войны. Да и не только военнообязанных. Если бы у нас было так, то не пришлось бы закрывать границы.А война уже не первая. И когда пишут о "клоунах" хамасовцах, то не такие уж и клоуны, если с ними столько времени справиться не могут. Да и опасность там не только от ХАМАСа.