ЛАД написав:Не эквивалентно. Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису".
Насколько мне известно, в Израиле никто не приходит по повестке. Там объявляется мобилизация с определенным кодом, информация об этом распространяется через СМИ, и все, кого касается объявленный код, берут вещички и прибывают в свои части. Таким образом резервная часть за сутки разворачивается в боевую. Кроме прекрасной организации процесса, у такой системы есть ещё одно преимущество - каждый мобилизованный заранее знает, что он будет делать, и кто будет рядом.
ЛАД написав:.................. Не эквивалентно. Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису".
Простите, но в таком случае я не понимаю как еще может быть реализованно "кто хочет - воюет, кто не хочет - не воюет" Ну да: "практически все" - они же "кто хочет воевать". Остальные - они же "кто не хочет" - эвакуировались из страны. Так потому и плывут, что другого варианта - нет. Вот реально не понимаю, с чем вы спорить пытаетесь 🤔
Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка - А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом. - А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем. Так бы хотелось? Но так не бывает. Ни в одной стране. А в Израиле я не слышал о военнообязанных, выехавших ("эвакуировавшихся") из страны после начала войны. Да и не только военнообязанных. Если бы у нас было так, то не пришлось бы закрывать границы. А война уже не первая. И когда пишут о "клоунах" хамасовцах, то не такие уж и клоуны, если с ними столько времени справиться не могут. Да и опасность там не только от ХАМАСа.
ЛАД написав:Не эквивалентно. Как видите, в Израиле практически все приходят по повестке даже при возможности выехать, а у нас, рискуя жизнью, "плывут через Тису".
Насколько мне известно, в Израиле никто не приходит по повестке. Там объявляется мобилизация с определенным кодом, информация об этом распространяется через СМИ, и все, кого касается объявленный код, берут вещички и прибывают в свои части. Таким образом резервная часть за сутки разворачивается в боевую. Кроме прекрасной организации процесса, у такой системы есть ещё одно преимущество - каждый мобилизованный заранее знает, что он будет делать, и кто будет рядом.
Вы правы. Но это не меняет сути обсуждавшегося вопроса, поэтому я писал о "повестках", как нам привычнее. У нас не было такой организации. Хотя в Союзе у меня много лет было в военном билете вклеено мобпредписание, в котором было указано в течение какого срока (не помню точно, часы или 1-2 дня, но не больше. Скорее, часы) я должен прибыть в часть, к которой приписан, в случае объявления мобилизации. В части были списки таких резервистов с указанием звания и должности.
UA написав:............... Знаю что там, ко мне в лучшем случаи нейтрально - безразличное отношение. В Украине к моей семье (ко мне меньше) интерес со стороны мерзких потвор.
Какой интерес? Никогда не замечал хоть какого-то интереса ко мне и моей семье со стороны государства кроме уплаты налогов. И то только потому, что был (и являюсь) ФОПом. Если бы работал по найму, то, думаю, вообще не увидел бы интереса.
Руслан Марцінків зазначив 18 серпня під час відеозвернення, пише Фіртка. "Я не підтримую примусову мобілізацію, адже не завжди такі дії призводять до позитивних речей. Маємо нещодавно випадок, коли один із таких мобілізованих перейшов з одного батальйону нашої бригади на бік ворога. Внаслідок зради були прильоти авіабомб, і, на жаль, є загиблі та поранені. https://firtka.if.ua/blog/view/povinna- ... frankivsku
Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить.
Такое не исключено и при рекрутинге.
Значить всіх варто контролювати в той чи інший спосіб.
vitaliiangel написав:а если полиграф покажет что убежит и сдаст позиции то как, сразу куля в лоб? У принудиловки много неявной побочки без правовых последствий, непонятно кто виноват тцк который его повязал или командир который не уследил, или политическое руководство фактически дающее добро на эти последствия.
По крайній мірі розподіляти функції і дислокації якось враховуючи моральне нутро.
барабашов написав:холява Зачем стоять на кордоне и выбирать себе наказание,тут рай земной с запахом мозгов поджаренных будет лет через пять? Или имеется ввиду "наказание за выезд тушкой или чучелом"??? Деньги на пенсии хаттабам и вам с ладом отнимаются само собой, до Ахметки ж не дотянешься, а тут вот же - сундучок с нахомяченным с 92года?
Этим с вами поделится УА ,когда вернется . Пенсию я свою заработал честно , на гражданке а не в армии . Чуть добавилось , за то что служил 18 месяцев и один день .
Если бы вы летали столько , сколько налетал Хоттаб , а потом послужили сколько он , возможно у вас не было столько зависти к нему .
А так...злословие ваше так себе ...
Чем меньше сказано ,тем проще все исправить .
Вы с хаттабой на одном вертолёте полётное задание в 22м году выполняли)группе вагнеровцев под Урзуфом мозги понюхать) или верите всему написанному анонимом на не самом посещаемом пересичными патриотами форуме Украины???
барабашов написав:холява Зачем стоять на кордоне и выбирать себе наказание,тут рай земной с запахом мозгов поджаренных будет лет через пять? Или имеется ввиду "наказание за выезд тушкой или чучелом"??? Деньги на пенсии хаттабам и вам с ладом отнимаются само собой, до Ахметки ж не дотянешься, а тут вот же - сундучок с нахомяченным с 92года?
Этим с вами поделится УА ,когда вернется . Пенсию я свою заработал честно , на гражданке а не в армии . Чуть добавилось , за то что служил 18 месяцев и один день .
Если бы вы летали столько , сколько налетал Хоттаб , а потом послужили сколько он , возможно у вас не было столько зависти к нему .
А так...злословие ваше так себе ...
Чем меньше сказано ,тем проще все исправить .
Вы с хаттабой на одном вертолёте полётное задание в 22м году выполняли)группе вагнеровцев под Урзуфом мозги понюхать) или верите всему написанному анонимом на не самом посещаемом пересичными патриотами форуме Украины???
Вот видите что бывает когда человек не умеет держать себя в рамках приличия . Я ценю людей с юмором и фантазией .( Флай когда то ) Но на этот раз увы . Первое , я Хоттабу верю . Второе ...даный форум является небольшим отростком от Валютный рынок в контексте ДС .. самого посещаемого в Украине . Увы в стране произошли колоссальные изменения связанные с войной соответственно и с Валютной веткой ... Если вам что то не нравится вы можете резко уйти на самый посещаемый ...
Руслан Марцінків зазначив 18 серпня під час відеозвернення, пише Фіртка. "Я не підтримую примусову мобілізацію, адже не завжди такі дії призводять до позитивних речей. Маємо нещодавно випадок, коли один із таких мобілізованих перейшов з одного батальйону нашої бригади на бік ворога. Внаслідок зради були прильоти авіабомб, і, на жаль, є загиблі та поранені. https://firtka.if.ua/blog/view/povinna- ... frankivsku
Примусово мобілізованих ще хоч на поліграфі перевіряти, чи не втікне, чи не зрадить.----------------------------- Такое не исключено и при рекрутинге.
Значить всіх варто контролювати в той чи інший спосіб.