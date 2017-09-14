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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:07
ЛАД написав:
Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось?
Но так не бывает. Ни в одной стране.
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:14
tester7336 написав: ЛАД написав:
Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось?
Но так не бывает. Ни в одной стране.
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:17
Ukrainian написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось?
Но так не бывает. Ни в одной стране.
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.
факти в студію де вони воюють
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:32
tester7336 написав: ЛАД написав:
Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось?
Но так не бывает. Ни в одной стране.
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?
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ЛАД
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:40
ЛАД написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось?
Но так не бывает. Ни в одной стране.
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?
Ровно по той же причине, по которой "Тайная вечеря" - шедевр, а "свидетель Иеговы проходил мимо макдака" - никому не известпая маляка.
Оно же "скажи мне кто твой друг ...".
А Порошенко тоже говорил "Посадки начнутся осенью"?
Востаннє редагувалось _hunter
в Пон 19 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:41
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:51
_hunter написав: ЛАД написав:
..........
Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?
Ровно по той же причине, по которой "Тайная вечеря" - шедевр, а "свидетель Иеговы проходил мимо макдака" - никому не известпая маляка.
Оно же "скажи мне кто твой друг ...".
А Порошенко тоже говорил "Посадки начнутся осенью"?
Ответ непонятный.
А Порошенко много чего говорил. Напоминать не буду, поищите сами.tester7336
В поиска можно найти и много других имён. Вполне живых и не находящихся" в штурмовиках".
И, кстати, вы лично пишете из окопа?
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ЛАД
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:53
tester7336 написав: Ukrainian написав: tester7336 написав:
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.
факти в студію де вони воюють
А что если не воюют, то и свой дом не надо защищать? Какое-то ноу хау просто ))) Война, пора мой чемодан денег перепрятат в страну НАТЫ, я ж с 2019 знал что всё к тому и идёт, но сидел и ждал пиздеца покрепче, что бы сложнее чемодан перевозился и собственная жопа ))) умные люди они когда знают о пиздеце именно так и действуют сидят до конца что бы потом преодолевая сложности ещё и на родственников Ермака смотреть )))
А люди как Хантер вывезшие жопу без чемодана радостно сообщают что и у оставшихся всё плохо, поддерживают как лучшие друзья просто )))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 18:00
ЛАД написав:
В поиска можно найти и много других имён. Вполне живых и не находящихся" в штурмовиках".
И, кстати, вы лично пишете из окопа?
так а в том же поиске можно найти кто хоть один из квартала погиб и даже его тело забрать не могут?
ну вы тоже не из окопа разглагольствуете. так что вам можно а другим нет? или какая цель вашего закидона?
ЗЫ
а вообще то что я пытался донести в силу своих скромных художественных талантов оказалось уже давно хорошо описали как тут недавно привели цитату.
нужно будет уделить время и прочитать "Черный обелиск" Эрих Мария Ремарк.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 18:03
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
..........
Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?
Ровно по той же причине, по которой "Тайная вечеря" - шедевр, а "свидетель Иеговы проходил мимо макдака" - никому не известпая маляка.
Оно же "скажи мне кто твой друг ...".
А Порошенко тоже говорил "Посадки начнутся осенью"?
Ответ непонятный.
А Порошенко много чего говорил. Напоминать не буду, поищите сами.
Поясню: говорят о ближайшем окружении зели. Дальнее неокружение никого не интересует - до того момента, когда они (как те же циркачи) не пытаются еще и бронь себе выбить.
А и вообще пофиг: он уже не президент - в отличии от зели
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