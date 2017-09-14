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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9501950295039504

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:07

  ЛАД написав:Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось? :mrgreen:
Но так не бывает. Ни в одной стране.


как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:14

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось? :mrgreen:
Но так не бывает. Ни в одной стране.


как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?

В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:17

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось? :mrgreen:
Но так не бывает. Ни в одной стране.


как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?

В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.


факти в студію де вони воюють
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:32

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось? :mrgreen:
Но так не бывает. Ни в одной стране.


как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?

Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:40

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Может быть реализовано, к примеру, так - приходит повестка
- А я не хочу воевать, там риски, убить могут, или остаться инвалидом.
- А, ну ладно, оставайтесь дома, из списков вычёркиваем.
Так бы хотелось? :mrgreen:
Но так не бывает. Ни в одной стране.


как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?

Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?

Ровно по той же причине, по которой "Тайная вечеря" - шедевр, а "свидетель Иеговы проходил мимо макдака" - никому не известпая маляка.
Оно же "скажи мне кто твой друг ...".

А Порошенко тоже говорил "Посадки начнутся осенью"? :D
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 19 сер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:41

  ЛАД написав:Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?


первая же строка в поиске

https://www.volynnews.com/news/all/na-fronti-zahynuv-vidomyy-ukrayinskyy-spivak-ta-aktor/#:~:text=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0,%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:51

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?

Ровно по той же причине, по которой "Тайная вечеря" - шедевр, а "свидетель Иеговы проходил мимо макдака" - никому не известпая маляка.
Оно же "скажи мне кто твой друг ...".

А Порошенко тоже говорил "Посадки начнутся осенью"? :D

Ответ непонятный.
А Порошенко много чего говорил. Напоминать не буду, поищите сами.

tester7336
В поиска можно найти и много других имён. Вполне живых и не находящихся" в штурмовиках".
И, кстати, вы лично пишете из окопа?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:53

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
как раз в нашей стране это и реализовали.
или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?

В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.


факти в студію де вони воюють

А что если не воюют, то и свой дом не надо защищать? Какое-то ноу хау просто ))) Война, пора мой чемодан денег перепрятат в страну НАТЫ, я ж с 2019 знал что всё к тому и идёт, но сидел и ждал пиздеца покрепче, что бы сложнее чемодан перевозился и собственная жопа ))) умные люди они когда знают о пиздеце именно так и действуют сидят до конца что бы потом преодолевая сложности ещё и на родственников Ермака смотреть )))
А люди как Хантер вывезшие жопу без чемодана радостно сообщают что и у оставшихся всё плохо, поддерживают как лучшие друзья просто )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 18:00

  ЛАД написав:В поиска можно найти и много других имён. Вполне живых и не находящихся" в штурмовиках".
И, кстати, вы лично пишете из окопа?


так а в том же поиске можно найти кто хоть один из квартала погиб и даже его тело забрать не могут?

ну вы тоже не из окопа разглагольствуете. так что вам можно а другим нет? или какая цель вашего закидона?

ЗЫ
а вообще то что я пытался донести в силу своих скромных художественных талантов оказалось уже давно хорошо описали как тут недавно привели цитату.
нужно будет уделить время и прочитать "Черный обелиск" Эрих Мария Ремарк.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 18:03

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаком с "родственниками эрмака" и не знаю, есть ли среди них военнообязанные.
Но мне просто интересно, почему здесь регулярно вспоминают квартал и "забывают" о массе других артистов, певцов и пр., которых тоже не видно штурмовиках. И, кстати, сыновья Порошенко там тоже не замечены. Надеюсь, Порошенко к "шушере зеленой" не относится?

Ровно по той же причине, по которой "Тайная вечеря" - шедевр, а "свидетель Иеговы проходил мимо макдака" - никому не известпая маляка.
Оно же "скажи мне кто твой друг ...".

А Порошенко тоже говорил "Посадки начнутся осенью"? :D

Ответ непонятный.
А Порошенко много чего говорил. Напоминать не буду, поищите сами.

Поясню: говорят о ближайшем окружении зели. Дальнее неокружение никого не интересует - до того момента, когда они (как те же циркачи) не пытаются еще и бронь себе выбить.

А и вообще пофиг: он уже не президент - в отличии от зели :)
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