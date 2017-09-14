tester7336 написав: как раз в нашей стране это и реализовали. или вы видите в штурмовиках родственников эрмака и прочей шушеры зеленой?
В тебе є список та вік таких родичів і чим вони зайняті ? Факти в студію.
факти в студію де вони воюють
За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".
Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни". Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.
"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.
В самого Єрмака дітей немає. Сину Зеленського 10 років.
_hunter Сім’я президента не виїхала незаконно закордон як це зробив ти. Ти так і не відповів Ти по якій сядеш ?
Стаття 358 Кримінального кодексу України - підробка документів для перетину кордону. Найчастіше підробляють медичні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК). За це передбачені штрафні санкції або обмеження волі.
Стаття 369 Кримінального кодексу України - пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Зазвичай хабарі пропонують співробітникам прикордонної служби, щоб вони дозволили перетнути кордон. Незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон, передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 4 років.
Стаття 336 Кримінального кодексу України - у деяких випадках незаконний перетин кордону може бути кваліфікований як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років намагаються виїхати з України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність за таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
tester7336 написав:........... ну вы тоже не из окопа разглагольствуете. так что вам можно а другим нет? или какая цель вашего закидона?
ЗЫ а вообще то что я пытался донести в силу своих скромных художественных талантов оказалось уже давно хорошо описали как тут недавно привели цитату. нужно будет уделить время и прочитать "Черный обелиск" Эрих Мария Ремарк.
Я пишу не из окопа. Поэтому и позволяю себе гораздо меньше, чем тот же Успих или Бобюа. И никого не заставляю идти на фронт и не упрекаю тех, кто не на фронте. Пишу только своё личное мнение о необходимости защиты родины. А вопрос об "окопе" задаю только тем и тогда, когда люди. скажем так, зарывются. Как, например, Ukrainian, который явно не собирается возвращаться в Украину и уж, тем более, защищать её, но при этом временами клеймит позором людей, живущих в Украине. И ваши скромные художественные таланты явно уступают Ремарку и, главное, не имеют никакого отношения к приведенной Banderlog"ом цитате.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 сер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:.......... А и вообще пофиг: он уже не президент - в отличии от зели
Он не президент, но видатний політичний діяч и почти наверняка майбутній кандидат в президенти.
від скількох повісток ухилився ПАП?
Кончайте Ваньку валять. ПАП депутат ВР. Насколько знаю, они забронированы. Так что ему повестки никто не носит. Да и ему через месяц 59. А вот его сыновья, насколько знаю, не депутаты и заметно моложе - 39 лет и 23 года. И оба за границей. В Лондоне. Как пишет _hunter это, вроде, "ближайшее окружение". Или нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 сер, 2024 19:14, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:.......... А и вообще пофиг: он уже не президент - в отличии от зели
Он не президент, но видатний політичний діяч и почти наверняка майбутній кандидат в президенти.
від скількох повісток ухилився ПАП?
Експрезидент України, голова партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко є батьком чотирьох дітей. У нього два сини і дві доньки, і всі вони живуть за кордоном.
Усі діти політика мешкають у Великій Британії, а саме у Лондоні. Олексій Порошенко має військовий досвід. Після початку війни на Сході у 2014 році він пішов добровольцем. Син експрезидента служив командиром мінометного розрахунку.
Проте після початку повномасштабної війни він не повернувся в Україну та не став до лав Сил оборони. Цей факт нерідко згадують опоненти Петра Порошенка, називаючи його сина ухилянтом. Син політика народився у 2001 році. Зараз він навчається у Лондонській школі бізнесу на магістратурі. Михайло Петрович отримує спеціальність фінансового аналітика. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_p ... poroshenka
Чому ви так впевнені, що йому хоч одну принесли чи вручили?
в біографії пише, що він відслужив у свій час, на відміну від декого, за кого тут рве тєльняшку на британьский флаг лохторат ригів, маєте що вибрали, за вас не має хто вигрібати, посилатори в окоп знайшлися
Чому ви так впевнені, що йому хоч одну принесли чи вручили?
в біографії пише, що він відслужив у свій час, на відміну від декого, за кого тут рве тєльняшку на британьский флаг лохторат ригів, маєте що вибрали, за вас не має хто вигрібати, посилатори в окоп знайшлися
Відслужив. В 1984-1986. В проклинаемом вами СССР. Подозреваю, что это было нужно для поступления на "факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини". Хотя скорее, судя по годам, был какой-то прокол в универе, пришлось пойти в армию.
P.s.Вы дописали пост. Дополнение, простите, дурацкое, комментировать не буду.