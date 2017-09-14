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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 19:27
Ukrainian написав:
За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".
Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни".
Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.
"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.
В самого Єрмака дітей немає.
Сину Зеленського 10 років.
звісно що "не перший но і нє второй чєловєк" в країні намутить братєльніку всьо шо треба, і убд і медальки і все таке.
а потім канадський дурачок не розібравшись шо до чого ліпить тупі цитатки...
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sergey_stasyuk555
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Додано: Пон 19 сер, 2024 19:33
flyman написав: fler написав:
Чому ви так впевнені, що йому хоч одну принесли чи вручили?
в біографії пише, що він відслужив у свій час, на відміну від декого, за кого тут рве тєльняшку на британьский флаг лохторат ригів, маєте що вибрали, за вас не має хто вигрібати, посилатори в окоп знайшлися
Я не обирала, між іншим. Це по-перше. І війна почалася не за президентства Зе. Це по-друге. Всі знають, хто і коли здав країну ворогу. Це по-третє. Досить економити на їжі, мізки треба підживлювати. Це по-четверте.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 19:39
stm написав: UA написав:
Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет
Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?
Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))
При рыгах, которых я презирал, были конверт центры с комиссией, если память не изменяет до 5%.
Никто моего ничего не защищает. Это враньё.
После 90х весь капитал страны сосредоточен в небольшом кругу олигархов.
Вот их капитал армия и защищает
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Додано: Пон 19 сер, 2024 19:40
sergey_stasyuk555 написав: Ukrainian написав:
За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".
Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни".
Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.
"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.
В самого Єрмака дітей немає.
Сину Зеленського 10 років.
звісно що "не перший но і нє второй чєловєк" в країні намутить братєльніку всьо шо треба, і убд і медальки і все таке.
а потім канадський дурачок не розібравшись шо до чого ліпить тупі цитатки...
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