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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 950495059506950795089509>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".
Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни".
Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.
"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.
В самого Єрмака дітей немає.
Сину Зеленського 10 років.

звісно що "не перший но і нє второй чєловєк" в країні намутить братєльніку всьо шо треба, і убд і медальки і все таке.
а потім канадський дурачок не розібравшись шо до чого ліпить тупі цитатки...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:33

  flyman написав:
  fler написав:Чому ви так впевнені, що йому хоч одну принесли чи вручили?

в біографії пише, що він відслужив у свій час, на відміну від декого, за кого тут рве тєльняшку на британьский флаг лохторат ригів, маєте що вибрали, за вас не має хто вигрібати, посилатори в окоп знайшлися

Я не обирала, між іншим. Це по-перше. І війна почалася не за президентства Зе. Це по-друге. Всі знають, хто і коли здав країну ворогу. Це по-третє. Досить економити на їжі, мізки треба підживлювати. Це по-четверте.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:39

  stm написав:
  UA написав:Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет

Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?

Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))

При рыгах, которых я презирал, были конверт центры с комиссией, если память не изменяет до 5%.
Никто моего ничего не защищает. Это враньё.
После 90х весь капитал страны сосредоточен в небольшом кругу олигархов.
Вот их капитал армия и защищает
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:40

  sergey_stasyuk555 написав:
  Ukrainian написав:За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".
Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни".
Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.
"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.
В самого Єрмака дітей немає.
Сину Зеленського 10 років.

звісно що "не перший но і нє второй чєловєк" в країні намутить братєльніку всьо шо треба, і убд і медальки і все таке.
а потім канадський дурачок не розібравшись шо до чого ліпить тупі цитатки...

У вас есть другие данные?
Приведите, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:42

  Бетон написав:
  stm написав:
  UA написав:Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет

Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?

Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))

При рыгах, которых я презирал, были конверт центры с комиссией, если память не изменяет до 5%.
Никто моего ничего не защищает. Это враньё.
После 90х весь капитал страны сосредоточен в небольшом кругу олигархов.
Вот их капитал армия и защищает

Света нет, без ужина сегодня? )
Бетон, всё не слава богу у всех, тяжело, усталость. Но блин, серьезно? Армия это мужики и пацаны которые стояли за Киев в т.ч. Потом, да, всех в Киеве и Одессе попустило, отстояли, можно старую песню о главном - об олигархах петь...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:42

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Чому ви так впевнені, що йому хоч одну принесли чи вручили?

в біографії пише, що він відслужив у свій час, на відміну від декого, за кого тут рве тєльняшку на британьский флаг лохторат ригів, маєте що вибрали, за вас не має хто вигрібати, посилатори в окоп знайшлися

Я не обирала, між іншим. Це по-перше. І війна почалася не за президентства Зе. Це по-друге. Всі знають, хто і коли здав країну ворогу. Це по-третє. Досить економити на їжі, мізки треба підживлювати. Це по-четверте.

Дійсно, при початку анексії, квартал-ОП грав..уем на роялі вихваляючи беркут з ебонітовими паличками. В 2019 році саме зе своєю бездарною політикою привів війну зі здачею територій
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:48

  stm написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Открывайте границы. Упрощайте вывод денег из Украины.
Холява нас отпускает/выгоняет

Как насчет предложения лишения гражданства ухилянтам?

Не Не Не, Вы ж с Бетоном умные, поэтому вывод в рамках регионовского законодательства. Обмен хат 1:5, услуг 1:3 и радость получения нового гражданства. Работу уже имеете в Хорватии? Трактористы ж ваши деньги не должны защищать )))
При рыгах, которых я презирал, были конверт центры с комиссией, если память не изменяет до 5%.
Никто моего ничего не защищает. Это враньё.
После 90х весь капитал страны сосредоточен в небольшом кругу олигархов.
Вот их капитал армия и защищает

Света нет, без ужина сегодня? )
Бетон, всё не слава богу у всех, тяжело, усталость. Но блин, серьезно? Армия это мужики и пацаны которые стояли за Киев в т.ч. Потом, да, всех в Киеве и Одессе попустило, отстояли, можно старую песню о главном - об олигархах петь...

В смысле пацаны? Верховный главнокомандующий, тоже пацан? Сотни миллиардов долларов пацаны распределяют?
У вас, когда дело доходит до ответственности, сразу обесценивание вооружённых сил, мол, это мальчишки и девчонки
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Відслужив. В 1984-1986. В проклинаемом вами СССР.
Подозреваю, что это было нужно для поступления на "факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини".
Хотя скорее, судя по годам, был какой-то прокол в универе, пришлось пойти в армию.

ПАП поступив 1982 https://agropolit.com/dosye/poroshenko- ... eksiyovich, а от якраз у 1984 почали призивати студентів майже всіх. Я сам після 2 курсу 2 роки служив 86-88 рр, якраз і перестали у 1988 р. цю практику. Так що підозри мимо ситуації і дивно, що ви не знаєте, як було в ті роки зі службою у студентів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:51

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Ukrainian написав:За словами керівника військової розвідки, Денис Єрмак брав участь у боях за Ірпінь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Денис брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Буданов сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".
Начальник військової розвідки повідомив, що протягом повномасштабної війни бачив багато людей, "яких суспільство наше не дуже любить медійно", у абсолютно різних подіях, що "змінювали ті чи інші епізоди цієї війни".
Серед таких людей Буданов назвав Дениса Єрмака.
"Я бачив його під час перших же днів оборони Києва. Він на Ірпені там працював зі снайперською (гвинтівкою – ред.)… Я, коли його побачив, дуже здивований був, знаючи, хто він. І тут людина працює", – розповів начальник ГУР.
В самого Єрмака дітей немає.
Сину Зеленського 10 років.

звісно що "не перший но і нє второй чєловєк" в країні намутить братєльніку всьо шо треба, і убд і медальки і все таке.
а потім канадський дурачок не розібравшись шо до чого ліпить тупі цитатки...

У вас есть другие данные?
Приведите, пожалуйста.


https://censor.net/ua/news/3449197/brat ... yi_oblasti
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:54

  Ukrainian написав:_hunter
Сім’я президента не виїхала незаконно закордон як це зробив ти.
Ти так і не відповів

ответил - полистай там назад.
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  #<1 ... 950495059506950795089509>
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