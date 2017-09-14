Додано: Пон 19 сер, 2024 20:01

Бетон написав: В смысле пацаны? Верховный главнокомандующий, тоже пацан? Сотни миллиардов долларов пацаны распределяют?

У вас, когда дело доходит до ответственности, сразу обесценивание вооружённых сил, мол, это мальчишки и девчонки В смысле пацаны? Верховный главнокомандующий, тоже пацан? Сотни миллиардов долларов пацаны распределяют?У вас, когда дело доходит до ответственности, сразу обесценивание вооружённых сил, мол, это мальчишки и девчонки

Начало войны. Это были гражданские, Киев спасли гражданские с автоматами. Военных не хватало.Сейчас по сравнению с 22 армия больше, техники больше, уже не надо не понять откуда искать броню, каски, даже оптика уже выдаётся, армия сильнее в плане структуры стала, почистили крыс (не всех) иначе Курская операция как бы была? Авиация уже летает более уверенно. Дроны таких видов и технологий которых и в США нет (ну пока нет, но будет). И тут Вы с ЮА, про сына Мосейчук и свои глубокие познания с 2019. Так сын Мосейчук все 3 года там, но сейчас у вас прям чесотка в жопе. Почему не с первых дней вы пели про сына Мосейчук? Почему вы выехав и зная что зеля это жопа для страны не стали Хантером? Сколько можно не видеть что ваши ошибки - ваши проблемы, а не Зеленский виноват?!