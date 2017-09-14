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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95059506950795089509>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:56

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
А и вообще пофиг: он уже не президент - в отличии от зели :)

Он не президент, но видатний політичний діяч и почти наверняка майбутній кандидат в президенти.

Вполне допускаю. И когда его выберут - будут применяться ровно такие же критерии.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 19:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Он не президент, но видатний політичний діяч и почти наверняка майбутній кандидат в президенти.

від скількох повісток ухилився ПАП?

Кончайте Ваньку валять.
ПАП депутат ВР. Насколько знаю, они забронированы. Так что ему повестки никто не носит. Да и ему через месяц 59. А вот его сыновья, насколько знаю, не депутаты и заметно моложе - 39 лет и 23 года. И оба за границей. В Лондоне.
Как пишет _hunter это, вроде, "ближайшее окружение". Или нет?

Вы то ли не поняли то ли специально передергиваете: речь о "четырехкратный ухылянт" и "я Державе ничего не должен" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:01

  Бетон написав:В смысле пацаны? Верховный главнокомандующий, тоже пацан? Сотни миллиардов долларов пацаны распределяют?
У вас, когда дело доходит до ответственности, сразу обесценивание вооружённых сил, мол, это мальчишки и девчонки

Начало войны. Это были гражданские, Киев спасли гражданские с автоматами. Военных не хватало.
Сейчас по сравнению с 22 армия больше, техники больше, уже не надо не понять откуда искать броню, каски, даже оптика уже выдаётся, армия сильнее в плане структуры стала, почистили крыс (не всех) иначе Курская операция как бы была? Авиация уже летает более уверенно. Дроны таких видов и технологий которых и в США нет (ну пока нет, но будет). И тут Вы с ЮА, про сына Мосейчук и свои глубокие познания с 2019. Так сын Мосейчук все 3 года там, но сейчас у вас прям чесотка в жопе. Почему не с первых дней вы пели про сына Мосейчук? Почему вы выехав и зная что зеля это жопа для страны не стали Хантером? Сколько можно не видеть что ваши ошибки - ваши проблемы, а не Зеленский виноват?!
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:02

  ЛАД написав:И ваши скромные художественные таланты явно уступают Ремарку и, главное, не имеют никакого отношения к приведенной Banderlog"ом цитате.


если вы не можете понять что я говорю, это не значит что это не имеет отношения к той цитате :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:06

  Бетон написав:Дійсно, при початку анексії, квартал-ОП грав..уем на роялі вихваляючи беркут з ебонітовими паличками.

Що робив ПАП у той же час? Чому не зупинив війну на самому її початку, а дозволив захопити ще й чималий шмат Донбасу? Чому не поїхав по всьому світу "клянчити" зброю, гроші, ставити на вуха міжнародну спільноту і всякі ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ?
  Бетон написав:В 2019 році саме зе своєю бездарною політикою привів війну зі здачею територій

Тобто політика папередників, які відмовилися від ЯЗ, розпродали літаки, ракети та іже з ними - то все ок, не бездарно і на прискорення початку війни не впливало?
Бетон, ти теж почав економити на харчах?))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:06

  Ой+ написав:По крайній мірі розподіляти функції і дислокації якось враховуючи моральне нутро.

Вы проходили полиграф? Я проходил в одну очень серьезную организацию. Одним из условий принятия я должен был показать все свои источники доходов. У меня на тот момент единственным источником была зарплата, а полиграф звенел что есть ещё. По этой причине меня не взяли. Нет такого прибора или психолога который мог бы спрогнозировать поведение человека в критичных ситуациях когда на ее обдумывание есть всего пару секунд. Поэтому спецназ тренируют так чтобы в таких ситуациях решения принимались на автомате. При определенных волевых качествах это возможно, но все равно годы тренировок и результат не 100%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:12

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Чому ви так впевнені, що йому хоч одну принесли чи вручили?

в біографії пише, що він відслужив у свій час, на відміну від декого, за кого тут рве тєльняшку на британьский флаг лохторат ригів, маєте що вибрали, за вас не має хто вигрібати, посилатори в окоп знайшлися

Я не обирала, між іншим. Це по-перше. І війна почалася не за президентства Зе. Це по-друге. Всі знають, хто і коли здав країну ворогу. Це по-третє. Досить економити на їжі, мізки треба підживлювати. Це по-четверте.

напомните
кто?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:18

Кажете - одну зраду сюди тягну?, хочете перемог - тримайте.

Мабуть витвір ШІ.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 19 сер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:21

  fler написав:
  Бетон написав:Дійсно, при початку анексії, квартал-ОП грав..уем на роялі вихваляючи беркут з ебонітовими паличками.

Що робив ПАП у той же час? Чому не зупинив війну на самому її початку, а дозволив захопити ще й чималий шмат Донбасу? Чому не поїхав по всьому світу "клянчити" зброю, гроші, ставити на вуха міжнародну спільноту і всякі ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ?

При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:24

  vitaliiangel написав:Вы проходили полиграф? Я проходил в одну очень серьезную организацию. Одним из условий принятия я должен был показать все свои источники доходов. У меня на тот момент единственным источником была зарплата, а полиграф звенел что есть ещё. По этой причине меня не взяли.

В школу?
PS: Поліграф він не дзвенить, якщо що.
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