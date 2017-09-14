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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9506950795089509>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:24

Зображення
The Economist з посиланням на неназване джерело в оточенні Сирського, стверджує, що про операцію в Курській області Сирський доповідав лише президенту особисто і в ОПі про це не знали. Тож, Єрмак був не в курсі. Це багато що пояснює
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:27

  stm написав:
  Бетон написав:В смысле пацаны? Верховный главнокомандующий, тоже пацан? Сотни миллиардов долларов пацаны распределяют?
У вас, когда дело доходит до ответственности, сразу обесценивание вооружённых сил, мол, это мальчишки и девчонки

Начало войны. Это были гражданские, Киев спасли гражданские с автоматами. Военных не хватало.
Сейчас по сравнению с 22 армия больше, техники больше, уже не надо не понять откуда искать броню, каски, даже оптика уже выдаётся, армия сильнее в плане структуры стала, почистили крыс (не всех) иначе Курская операция как бы была? Авиация уже летает более уверенно. Дроны таких видов и технологий которых и в США нет (ну пока нет, но будет). И тут Вы с ЮА, про сына Мосейчук и свои глубокие познания с 2019. Так сын Мосейчук все 3 года там, но сейчас у вас прям чесотка в жопе. Почему не с первых дней вы пели про сына Мосейчук? Почему вы выехав и зная что зеля это жопа для страны не стали Хантером? Сколько можно не видеть что ваши ошибки - ваши проблемы, а не Зеленский виноват?!

роль гражданских в начале войны была важной, говорить о том, что именно они спасли Киев, — это упрощение. Основную нагрузку несли подготовленные части Вооруженных сил Украины, которые планомерно готовились к подобным сценариям с 2014 года. Да, не хватало снаряжения, и гражданские помогали, но стратегические решения, оборонные операции и координация были результатом работы армии и спецслужб
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му
Прекращение огня на Донбассе дает шанс на реинтеграцию этих территорий в состав Украины, без которой невозможно возвращение Крыма.
Об этом на выступлении перед студентами в среду заявил президент Петр Порошенко.
По его словам, "благодаря договоренности об отводе вооружений и прекращении огня наступит устойчивое перемирие".
"И в условиях такого перемирия у нас есть шанс достичь мира и вернуть оккупированные территории", - заявил Порошенко.
Он считает, что без возвращения оккупированных территорий Украина не сможет "идти в Европу".
"Те малодушные, которые сейчас предлагают построить стену и оставить это (оккупированные территории – ред.) врагу, а с остальными идти в Европу - это ошибка. Не вернув Донбасс, мы не вернем Крым", - заявил Порошенко.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:35

  Water написав:
  fler написав:Що робив ПАП у той же час? Чому не зупинив війну на самому її початку, а дозволив захопити ще й чималий шмат Донбасу? Чому не поїхав по всьому світу "клянчити" зброю, гроші, ставити на вуха міжнародну спільноту і всякі ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ?

При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.

Прекрасно, хто ж проти? Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.? Окуповані території були значно меншими, лінія фронту в рази коротшою, аеродроми та інша інфраструктура не розбита, економіка працювала (а не впала на 35%). Чому ПАП фактично капітулював за таких умов, а Зе досі продовжує боротьбу в набагато гірших умовах?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:39

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Що робив ПАП у той же час? Чому не зупинив війну на самому її початку, а дозволив захопити ще й чималий шмат Донбасу? Чому не поїхав по всьому світу "клянчити" зброю, гроші, ставити на вуха міжнародну спільноту і всякі ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ?

При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.

Прекрасно, хто ж проти? Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.? Окуповані території були значно меншими, лінія фронту в рази коротшою, аеродроми та інша інфраструктура не розбита, економіка працювала (а не впала на 35%). Чому ПАП фактично капітулював за таких умов, а Зе досі продовжує боротьбу в набагато гірших умовах?

чого ж ви свого чоловіка приховали від неганебного, і самі не пішли а тут єралашики втираєте? тільки один успішний Успіх послідовний, а решта бла-бла-бла турбо оліуапатріоти
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 сер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:40

  Бетон написав:роль гражданских в начале войны была важной, говорить о том, что именно они спасли Киев, — это упрощение. Основную нагрузку несли подготовленные части Вооруженных сил Украины, которые планомерно готовились к подобным сценариям с 2014 года. Да, не хватало снаряжения, и гражданские помогали, но стратегические решения, оборонные операции и координация были результатом работы армии и спецслужб

Каких?! Баканова? Серьёзно?
Гражданские с 2014 готовы. Это и есть эволюция. РЛА пару миллиардов тоже налогов наперед влил, Пинчук, Моно, НП, Укрпочта, аграрии (тут все переживают что мы аграрная держава), ИТ и т.д. и т.п. Раздай автоматы в Херсоне всё бы было там тоже получше. Безоружные видели как под танки бросались? Но раздать оружие в свободное пользование - это прям треш без гарантии результата. В Киеве просто отступать было некуда уже.
Так не думая о сыне Мосейчук, олигархе Ахметове и прогнули 2 армию мира. А сегодня, когда всё лучше, технологичнее вспомнили про олигархов и что бабло надо в ЕС и себя любимого тоже. О таком как минимум надо молчать и делать, а не вот это вот всё. К зиме готовы? Не тролю, спрашиваю, потому что опять Зеленский не согреет...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:41

  d44 написав:
  Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му

А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:44

  flyman написав:
  fler написав:Прекрасно, хто ж проти? Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.? Окуповані території були значно меншими, лінія фронту в рази коротшою, аеродроми та інша інфраструктура не розбита, економіка працювала (а не впала на 35%). Чому ПАП фактично капітулював за таких умов, а Зе досі продовжує боротьбу в набагато гірших умовах?

чого ж ви свого чоловіка приховали від неганебного, і самі не пішли ..?

З-під чиєї спідниці ви пишете? :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:49

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Що робив ПАП у той же час? Чому не зупинив війну на самому її початку, а дозволив захопити ще й чималий шмат Донбасу? Чому не поїхав по всьому світу "клянчити" зброю, гроші, ставити на вуха міжнародну спільноту і всякі ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ?

При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.

Прекрасно, хто ж проти? Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.?

Цеж не на роялі у мацкві грать. Ну й звісно замість Мінських угод просто пєрєсталі стрєлять, у травні наїлись шашликів, друг дитинства Баканов.
Окуповані території були значно меншими, лінія фронту в рази коротшою, аеродроми та інша інфраструктура не розбита, економіка працювала (а не впала на 35%). Чому ПАП фактично капітулював за таких умов, а Зе досі продовжує боротьбу в набагато гірших умовах?

Де ПАП капітулював? ПАП продовжив розвиток ВСУ плюс оборонпром, нічого не зупинив. ЗЕ увідел мір в глазах х...ла, а ви аплодували стоячі. Гарні дороги до Криму, Шатли, плюс модернізація ЗПС Херсонського аеропорту.
Здача всього півдня за пів_дня.
Чому?
Ви там вхожі кудись?
Спитайте.
Востаннє редагувалось Water в Пон 19 сер, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:52

  Water написав:
  d44 написав:
  Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му

А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.

Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
fler
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