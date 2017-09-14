Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 20:53
Water написав: d44 написав: Water написав:
При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му
А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.
Ну і як побудували, забезпечили? Чи може після мінську витягли у політику Медведчука та свій передвиборчий форум крутили на "зіку" та 112-му?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:00
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в Пон 19 сер, 2024 21:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:04
fler написав:
Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком?
Ви плутаєте хто працює язиком.
Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.
Water
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:06
fler написав:
Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
гарна передвиборча агітка, ЛАДу сподобається
flyman
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:12
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