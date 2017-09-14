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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9506950795089509

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:53

  Water написав:
  d44 написав:
  Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му

А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.

Ну і як побудували, забезпечили? Чи може після мінську витягли у політику Медведчука та свій передвиборчий форум крутили на "зіку" та 112-му?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:00






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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 сер, 2024 21:10, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:04

  fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком?

Ви плутаєте хто працює язиком.
Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:06

  fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

гарна передвиборча агітка, ЛАДу сподобається
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:12

vitaliiangel
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