stm написав:

Бетон написав: роль гражданских в начале войны была важной, говорить о том, что именно они спасли Киев, — это упрощение. Основную нагрузку несли подготовленные части Вооруженных сил Украины, которые планомерно готовились к подобным сценариям с 2014 года. Да, не хватало снаряжения, и гражданские помогали, но стратегические решения, оборонные операции и координация были результатом работы армии и спецслужб роль гражданских в начале войны была важной, говорить о том, что именно они спасли Киев, — это упрощение. Основную нагрузку несли подготовленные части Вооруженных сил Украины, которые планомерно готовились к подобным сценариям с 2014 года. Да, не хватало снаряжения, и гражданские помогали, но стратегические решения, оборонные операции и координация были результатом работы армии и спецслужб

Каких?! Баканова? Серьёзно?Гражданские с 2014 готовы. Это и есть эволюция. РЛА пару миллиардов тоже налогов наперед влил, Пинчук, Моно, НП, Укрпочта, аграрии (тут все переживают что мы аграрная держава), ИТ и т.д. и т.п. Раздай автоматы в Херсоне всё бы было там тоже получше. Безоружные видели как под танки бросались? Но раздать оружие в свободное пользование - это прям треш без гарантии результата. В Киеве просто отступать было некуда уже.Так не думая о сыне Мосейчук, олигархе Ахметове и прогнули 2 армию мира. А сегодня, когда всё лучше, технологичнее вспомнили про олигархов и что бабло надо в ЕС и себя любимого тоже. О таком как минимум надо молчать и делать, а не вот это вот всё. К зиме готовы? Не тролю, спрашиваю, потому что опять Зеленский не согреет...