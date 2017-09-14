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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95079508950995109511>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:53

  Water написав:
  d44 написав:
  Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му

А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.

Ну і як побудували, забезпечили? Чи може після мінську витягли у політику Медведчука та свій передвиборчий форум крутили на "зіку" та 112-му?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:00






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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 сер, 2024 21:10, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:04

  fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком?

Ви плутаєте хто працює язиком.
Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:06

  fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

гарна передвиборча агітка, ЛАДу сподобається
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:12

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:17

  stm написав:
  Бетон написав:роль гражданских в начале войны была важной, говорить о том, что именно они спасли Киев, — это упрощение. Основную нагрузку несли подготовленные части Вооруженных сил Украины, которые планомерно готовились к подобным сценариям с 2014 года. Да, не хватало снаряжения, и гражданские помогали, но стратегические решения, оборонные операции и координация были результатом работы армии и спецслужб

Каких?! Баканова? Серьёзно?
Гражданские с 2014 готовы. Это и есть эволюция. РЛА пару миллиардов тоже налогов наперед влил, Пинчук, Моно, НП, Укрпочта, аграрии (тут все переживают что мы аграрная держава), ИТ и т.д. и т.п. Раздай автоматы в Херсоне всё бы было там тоже получше. Безоружные видели как под танки бросались? Но раздать оружие в свободное пользование - это прям треш без гарантии результата. В Киеве просто отступать было некуда уже.
Так не думая о сыне Мосейчук, олигархе Ахметове и прогнули 2 армию мира. А сегодня, когда всё лучше, технологичнее вспомнили про олигархов и что бабло надо в ЕС и себя любимого тоже. О таком как минимум надо молчать и делать, а не вот это вот всё. К зиме готовы? Не тролю, спрашиваю, потому что опять Зеленский не согреет...

в первые дни, власть раздавала оружие, потому что угроза была реальна.
в первые дни зе сказал о либертарианстве, упразднили проверки и налоги.
а сегодня налоги уничтожают бизнес.
и вообще что вы пытаетесь доказать? что сегодня воруя сотни миллионов долларов, пихая людей в самодельные тюрьмы при тцк, воруя людей, всё это мальчики и девочки?
вам известно, что одесские военкомы уже попадают под категорию олигархов?

к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:17

Зображення
Понад 10 цистерн з паливом охоплені вогнем на нафтобазі в Ростовській області РФ, свідчать супутникові знімки, опубліковані (https://t.me/radiosvoboda/66808) російською службою «Радіо Свобода».

Місцеві телеграм-канали пишуть, що сьогодні під час гасіння сталася розгерметизація кількох ємностей. В результаті пролунав вибух, постраждали більш як 40 пожежників.

▪️Нафтобаза горить ще від ранку 18 серпня, коли її атакували дрони.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:19

  Water написав:
  fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком?

Ви плутаєте хто працює язиком.
Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.

будував.
перед самою війною - нікому тепер не потрібні дороги
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:20

  Бетон написав:перед самою війною - нікому тепер не потрібні дороги
в ирпене и сейчас дороги строят. шо значит никому не нужны? Ирпень должен выглядеть лучше Киева.Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 сер, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:21

  Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"

Хороший план, действуйте. Без всяких издевательств говорю. Писать про глистов из Польши только ненадо, там другая жизнь, которую надо организовывать, а не на власть Украины ананировать. Договорились?
stm
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