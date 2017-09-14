fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
Бетон написав:роль гражданских в начале войны была важной, говорить о том, что именно они спасли Киев, — это упрощение. Основную нагрузку несли подготовленные части Вооруженных сил Украины, которые планомерно готовились к подобным сценариям с 2014 года. Да, не хватало снаряжения, и гражданские помогали, но стратегические решения, оборонные операции и координация были результатом работы армии и спецслужб
Каких?! Баканова? Серьёзно? Гражданские с 2014 готовы. Это и есть эволюция. РЛА пару миллиардов тоже налогов наперед влил, Пинчук, Моно, НП, Укрпочта, аграрии (тут все переживают что мы аграрная держава), ИТ и т.д. и т.п. Раздай автоматы в Херсоне всё бы было там тоже получше. Безоружные видели как под танки бросались? Но раздать оружие в свободное пользование - это прям треш без гарантии результата. В Киеве просто отступать было некуда уже. Так не думая о сыне Мосейчук, олигархе Ахметове и прогнули 2 армию мира. А сегодня, когда всё лучше, технологичнее вспомнили про олигархов и что бабло надо в ЕС и себя любимого тоже. О таком как минимум надо молчать и делать, а не вот это вот всё. К зиме готовы? Не тролю, спрашиваю, потому что опять Зеленский не согреет...
в первые дни, власть раздавала оружие, потому что угроза была реальна. в первые дни зе сказал о либертарианстве, упразднили проверки и налоги. а сегодня налоги уничтожают бизнес. и вообще что вы пытаетесь доказать? что сегодня воруя сотни миллионов долларов, пихая людей в самодельные тюрьмы при тцк, воруя людей, всё это мальчики и девочки? вам известно, что одесские военкомы уже попадают под категорию олигархов?
к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю. я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало. у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю. я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало. у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Хороший план, действуйте. Без всяких издевательств говорю. Писать про глистов из Польши только ненадо, там другая жизнь, которую надо организовывать, а не на власть Украины ананировать. Договорились?