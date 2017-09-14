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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:23
Water написав:
Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.
Соромлюсь запитати, скільки окупованих територій звільнили при ПАПі? Що заважало задіяти більше військових і техніки та звільнити хоча б одну Луганську чи Донецьку обл., які не були повністю окуповані? Чому ПАП показово купував військові вантажівки та ще там щось (каски чи екіпірування, забула вже) у 2022 році за кордоном, а з 2015 по 2019 цього не робив?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:26
Бетон написав:
к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Хоч ви зазвичай і пишете 99% муйні, але саме це той самий 1%.
Хай у вас все вийде.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:29
fler написав:
Соромлюсь запитати
Спробуйте запитати для чого ЗЕ збрехав на аналізах.
Далі буде простіше відповідать на питання чому весь час бреше наріду.
UPD:
fler написав:
Чому ПАП показово купував військові вантажівки та ще там щось (каски чи екіпірування, забула вже) у 2022 році за кордоном, а з 2015 по 2019 цього не робив?
Якщо особисто вам це цікаво, то це БРЕХНЯ.
Востаннє редагувалось Water
в Пон 19 сер, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:30
_Mykola_ написав: sergey_sryvkin написав: _Mykola_ написав:
З чим ви у викладеному за 5 хвилин не згодні, і головне чому
?
Чому? Бо ніхто ті 5 хвилин навіть не починав слухати. Це ж Арестович
"Не читал но осуждаю" це так по-українськи... чи по совєцьки... і шори як у коня, щоб не звертав з точки зору марафону.
Ваша позиція, зрозуміла. Питань більше немає.
Дякую.
Та читав я і слухав того Арестовича ще задовго до 2022. З ним все давно зрозуміло
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1
Додано: Пон 19 сер, 2024 21:33
Water написав: Бетон написав:
к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Хоч ви зазвичай і пишете 99% муйні, але саме це той самий 1%.
Хай у вас все вийде.
безо всяких скрытых смыслов: Попутного ветра гордому кораблю викингов!
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:35
fler написав: Water написав:
Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.
Соромлюсь запитати, скільки окупованих територій звільнили при ПАПі? Що заважало задіяти більше військових і техніки та звільнити хоча б одну Луганську чи Донецьку обл., які не були повністю окуповані? Чому ПАП показово купував військові вантажівки та ще там щось (каски чи екіпірування, забула вже) у 2022 році за кордоном, а з 2015 по 2019 цього не робив?
агітуй не агітуй, все одно у в слона товще
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:38
fler написав: Water написав:
Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.
Соромлюсь запитати, скільки окупованих територій звільнили при ПАПі? Що заважало задіяти більше військових і техніки та звільнити хоча б одну Луганську чи Донецьку обл., які не були повністю окуповані?
вы прикалываетесь? а карту посмотреть?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:43
fler написав:
Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.?
Боже ж мій, яке ж воно тупе...
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:45
vitaliiangel написав:
Благодарю, Виталий. Это важное сравнение очень кстати.
Главное помнить, что русские для большой части Украины до войны были .... родственниками, к которым никакой ненависти и в помине не было и не могло быть. А вот украинцы, благодаря системной пропаганде кремля, один в один похожей на нацистскую пропаганду Геббельса, для той бабушки на фото могли казаться ... едоками
русских детей.
Слава Богу бабушка эта не смотрит телевизор, а занята делами на огороде. А наших людей она встречает как родных, которые и позаботятся, и защитят, и накормят при необходимости.
Здесь все хорошо. Слава Сырскому!
Но одна проблема меня все-таки беспокоит. И это захваты населенных пунктов и быстрое продвижение русских нацистов в донецкой области.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:04
fler написав: Water написав:
А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.
Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
Навіть не смішно.
Може варто згадати 2019-2022, за які Зе ні язиком,ні чимось іншим на розвиток не попрацював, скоріше навпаки. І ефективні збройні сили ми отримали завдяки тому, що розбудовувати їх з 2015, а дехто з 2019 "бачив мір", розводив війська, зібрав в парламенті партію, що за кількістю зрадників і колаборантів поступається тільки ригам, і вивів купу російських агентів на найвищі державні посади.
Колосальна робота по створенню проукраїнської коаліції велася крок за кроком з 2014, бо нажаль така вже світова політика, що швидко це не робиться. Зе ж по суті прийшов на все готове в країну де почалося економічне зростання.
А та допомога, на яку зважилися союзники з 2022, є результатом в першу чергу крові українців, бо ігнорувати повномасштабне вторгнення союзники вже не могли, а не якісь там особливі таланти Зе. Нагадаю, до того три роки ті його "таланти" не мали жодного позитивного результату.
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