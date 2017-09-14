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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9508950995109511>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:23

  Water написав:Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.

Соромлюсь запитати, скільки окупованих територій звільнили при ПАПі? Що заважало задіяти більше військових і техніки та звільнити хоча б одну Луганську чи Донецьку обл., які не були повністю окуповані? Чому ПАП показово купував військові вантажівки та ще там щось (каски чи екіпірування, забула вже) у 2022 році за кордоном, а з 2015 по 2019 цього не робив?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:26

  Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"

Хоч ви зазвичай і пишете 99% муйні, але саме це той самий 1%.
Хай у вас все вийде.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:29

  fler написав:Соромлюсь запитати

Спробуйте запитати для чого ЗЕ збрехав на аналізах.
Далі буде простіше відповідать на питання чому весь час бреше наріду.

UPD:
  fler написав:Чому ПАП показово купував військові вантажівки та ще там щось (каски чи екіпірування, забула вже) у 2022 році за кордоном, а з 2015 по 2019 цього не робив?

Якщо особисто вам це цікаво, то це БРЕХНЯ.
Востаннє редагувалось Water в Пон 19 сер, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:30

  _Mykola_ написав:
  sergey_sryvkin написав:
  _Mykola_ написав:З чим ви у викладеному за 5 хвилин не згодні, і головне чому?

Чому? Бо ніхто ті 5 хвилин навіть не починав слухати. Це ж Арестович :)

"Не читал но осуждаю" це так по-українськи... чи по совєцьки... і шори як у коня, щоб не звертав з точки зору марафону.
Ваша позиція, зрозуміла. Питань більше немає.
Дякую. :lol:

Та читав я і слухав того Арестовича ще задовго до 2022. З ним все давно зрозуміло
sergey_sryvkin
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1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:33

  Water написав:
  Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"

Хоч ви зазвичай і пишете 99% муйні, але саме це той самий 1%.
Хай у вас все вийде.

безо всяких скрытых смыслов: Попутного ветра гордому кораблю викингов!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:35

  fler написав:
  Water написав:Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.

Соромлюсь запитати, скільки окупованих територій звільнили при ПАПі? Що заважало задіяти більше військових і техніки та звільнити хоча б одну Луганську чи Донецьку обл., які не були повністю окуповані? Чому ПАП показово купував військові вантажівки та ще там щось (каски чи екіпірування, забула вже) у 2022 році за кордоном, а з 2015 по 2019 цього не робив?

агітуй не агітуй, все одно у в слона товще
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:38

  fler написав:
  Water написав:Ви бачили шо було при завгарі і шо сталось при ПАПі?
ЗЕ вже практичного нічого не будував, тільки шкодив.

Соромлюсь запитати, скільки окупованих територій звільнили при ПАПі? Що заважало задіяти більше військових і техніки та звільнити хоча б одну Луганську чи Донецьку обл., які не були повністю окуповані?


вы прикалываетесь? а карту посмотреть?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:43

  fler написав:Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.?

Боже ж мій, яке ж воно тупе...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:45

  vitaliiangel написав:

Благодарю, Виталий. Это важное сравнение очень кстати.

Главное помнить, что русские для большой части Украины до войны были .... родственниками, к которым никакой ненависти и в помине не было и не могло быть. А вот украинцы, благодаря системной пропаганде кремля, один в один похожей на нацистскую пропаганду Геббельса, для той бабушки на фото могли казаться ... едоками :mrgreen: русских детей.

Слава Богу бабушка эта не смотрит телевизор, а занята делами на огороде. А наших людей она встречает как родных, которые и позаботятся, и защитят, и накормят при необходимости.

Здесь все хорошо. Слава Сырскому!

Но одна проблема меня все-таки беспокоит. И это захваты населенных пунктов и быстрое продвижение русских нацистов в донецкой области. :roll:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Water написав:А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.

Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

Навіть не смішно.
Може варто згадати 2019-2022, за які Зе ні язиком,ні чимось іншим на розвиток не попрацював, скоріше навпаки. І ефективні збройні сили ми отримали завдяки тому, що розбудовувати їх з 2015, а дехто з 2019 "бачив мір", розводив війська, зібрав в парламенті партію, що за кількістю зрадників і колаборантів поступається тільки ригам, і вивів купу російських агентів на найвищі державні посади.
Колосальна робота по створенню проукраїнської коаліції велася крок за кроком з 2014, бо нажаль така вже світова політика, що швидко це не робиться. Зе ж по суті прийшов на все готове в країну де почалося економічне зростання.
А та допомога, на яку зважилися союзники з 2022, є результатом в першу чергу крові українців, бо ігнорувати повномасштабне вторгнення союзники вже не могли, а не якісь там особливі таланти Зе. Нагадаю, до того три роки ті його "таланти" не мали жодного позитивного результату.
Faceless
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