Додано: Пон 19 сер, 2024 22:40

ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.



ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів



Борщагівська громада з 2020-го задорого скуповує приватні дитячі садочки і землю під ними, а продавцями виступає в тому числі і оточення тих людей, для яких ця ж громада раніше цю землю і виводила. Очільник громади Олесь Кудрик запевняє, що з цінами на садочки все в порядку, але при цьому не може пояснити, як його сини зуміли за останні роки обрости активами на десятки мільйонів гривень. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.



“Садочкова лихоманка” стартувала в Софіївській Борщагівці перед місцевими виборами 2020 року. Тут тоді придбали дитсадок “Дивосвіт”, розташований на території житлового комплексу “Софія Київська”. Його зводило оточення екснардепа Сергія Скуратовського, для якого сільська рада кількома роками раніше землю тут і виводила. Садочок, за документами, купили за майже 70 мільйонів гривень. В той же період часу в інших областях аналогічні дошкільні заклади будували з нуля і це обходилося майже вдвічі дешевше. Продавцем виступила компанія «Броквітал», яка до продажу практично не мала ніяких доходів, а одразу після успішної операції по суті перестала вести взагалі будь-яку діяльність. Ярослав Зайченко, який на момент продажу був власником “Броквіталу”, практично одразу вийшов з бізнесу і зараз не може ніяк пояснити ситуацію журналістам.



Журналісти встановили, що Зайченко є юристом з оточення все того ж Скуратовського. Зокрема, він пов’язаний з Олександром Кониховим – колишнім помічником нардепа, який керував будівництвом ЖК “Софія Київська”, а до цього став одним з найбільших власників землі, виведеної з державного агрокомбінату “Пуща-Водиця”.



Тоді ж, восени 2020 року, тут придбали ще один дитячий садок – “Совенятко”. Він також розташований в житловому комплексі, але іншому – “Затишний квартал”. Експерти оцінили дитсадок у 47 мільйонів гривень. Ще в 1,7 мільйона обійшлась земля під дитячим садочком, яку громаді продали окремо. Продавцем виявився один з найвідоміших забудовників Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він же продав громаді укриття для цього ж таки “Совенятка”, отримавши з бюджету ще майже 12 мільйонів гривень.



У 2023 році Борщагівська сільська рада придбала ще один дошкільний заклад – “Левенятко”, що знаходиться на території житлового комплексу “Львівський затишок”. Заклад продав нардеп від “За майбутнє” Віктор М’ялик, відомий скандалами через підозру в ухиленні від сплати податків за продаж нерухомості у цьому ж ЖК. Сільрада заплатила йому майже 100 мільйонів гривень за дитсадок, який до цього вже працював як приватний і в який вже ходили діти, що означає, що суттєво покращити ситуацію з нестачею місць в закладах тут це придбання не зможе.



Будівництво схожих навчальних закладів в різних областях навіть зараз замовляють за суттєво нижчими цінами. Ба більше, відповідно до декларації нардепа М’ялика, в останні роки будівлю дитсадка від здавав в оренду і в середньому отримував близько мільйона гривень на рік. Це означає, що для народного депутата цей продаж виглядає набагато вигіднішим, ніж для громади. Олесь Кудрик у коментарі журналістам пояснив, що вартість визначали експерти відповідно до стану дошкільних закладів:



“Ремонт можна, якщо квартиру робити, можна робити – 10 тисяч доларів. А можна і за 70 тисяч доларів квартиру робити. Так само і садочок. Дійсно якісні меблі, якісна плитка, якісне подвір’я. Все-все, що є – в найкращому вигляді”.



Після цього, вже у 2024-му, сини Кудрика стали власниками по суті цілого житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Йдеться про два будинки, загальною площею у 1300 квадратних метрів, вартість яких, за підрахунками журналістів, може сягати мільйона доларів. Кудрик довго намагався згадати, де саме конкретно його сини працюють, зупинившись на версії щодо того, що ці будинки продавалися дуже задешево, а сини працюють в ІТ-сфері.