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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:04
sergey_sryvkin написав: fler написав:
Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.?
Боже ж мій, яке ж воно тупе...
Похоже "корабельная сосна" - это у той зелёной партии(молодых легионов) такое строение дамского организма с ламповым четверть-битным процессором вместо мозга.
Главное чтоб жопа без целлюлита и инстаграмм в топе был шубой и сумкой по цене квартиры вовремя похвастаться
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:09
stm написав: Бетон написав:
к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Хороший план, действуйте. Без всяких издевательств говорю. Писать про глистов из Польши только ненадо, там другая жизнь, которую надо организовывать, а не на власть Украины ананировать. Договорились?
Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.
Ехать в Польшу не стоит.
Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов
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Бетон
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:12
fler написав:
Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
ПАП вероятно участвовал в схеме по одурачивании украинцев при реализации вопроса передачи территории Крыма в счет долгов Нафтогаза Украина перед Газпромом, которые тянутся еще с 90-х. Они не только тянутся, они имеют еще свойство расти
Конечно, сейчас начнется вой, что долгов не было и не могло быть. Что Крым отжали просто случайно, воспользовавшись ситуацией на майдане. Что остров Тузла какие-то пьяные русские трактористы решили отжать, кремль и долги за газ не причем. Но факты, факты говорят об обратном.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:15
Бетон написав:
Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов
як мінімум ти не "льотчик" ))
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:22
sergey_stasyuk555 написав: Бетон написав:
Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов
як мінімум ти не "льотчик" ))
низенько-низенько (с)
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flyman
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:31
flyman написав: sergey_stasyuk555 написав: Бетон написав:
Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов
як мінімум ти не "льотчик" ))
низенько-низенько (с)
я разведчик, снайпер, я пекарь и аптекарь.
я могу даже выступить в квартале. только выдайте бумажку)
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:40
ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.
ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
Борщагівська громада з 2020-го задорого скуповує приватні дитячі садочки і землю під ними, а продавцями виступає в тому числі і оточення тих людей, для яких ця ж громада раніше цю землю і виводила. Очільник громади Олесь Кудрик запевняє, що з цінами на садочки все в порядку, але при цьому не може пояснити, як його сини зуміли за останні роки обрости активами на десятки мільйонів гривень. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.
“Садочкова лихоманка” стартувала в Софіївській Борщагівці перед місцевими виборами 2020 року. Тут тоді придбали дитсадок “Дивосвіт”, розташований на території житлового комплексу “Софія Київська”. Його зводило оточення екснардепа Сергія Скуратовського, для якого сільська рада кількома роками раніше землю тут і виводила. Садочок, за документами, купили за майже 70 мільйонів гривень. В той же період часу в інших областях аналогічні дошкільні заклади будували з нуля і це обходилося майже вдвічі дешевше. Продавцем виступила компанія «Броквітал», яка до продажу практично не мала ніяких доходів, а одразу після успішної операції по суті перестала вести взагалі будь-яку діяльність. Ярослав Зайченко, який на момент продажу був власником “Броквіталу”, практично одразу вийшов з бізнесу і зараз не може ніяк пояснити ситуацію журналістам.
Журналісти встановили, що Зайченко є юристом з оточення все того ж Скуратовського. Зокрема, він пов’язаний з Олександром Кониховим – колишнім помічником нардепа, який керував будівництвом ЖК “Софія Київська”, а до цього став одним з найбільших власників землі, виведеної з державного агрокомбінату “Пуща-Водиця”.
Тоді ж, восени 2020 року, тут придбали ще один дитячий садок – “Совенятко”. Він також розташований в житловому комплексі, але іншому – “Затишний квартал”. Експерти оцінили дитсадок у 47 мільйонів гривень. Ще в 1,7 мільйона обійшлась земля під дитячим садочком, яку громаді продали окремо. Продавцем виявився один з найвідоміших забудовників Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він же продав громаді укриття для цього ж таки “Совенятка”, отримавши з бюджету ще майже 12 мільйонів гривень.
У 2023 році Борщагівська сільська рада придбала ще один дошкільний заклад – “Левенятко”, що знаходиться на території житлового комплексу “Львівський затишок”. Заклад продав нардеп від “За майбутнє” Віктор М’ялик, відомий скандалами через підозру в ухиленні від сплати податків за продаж нерухомості у цьому ж ЖК. Сільрада заплатила йому майже 100 мільйонів гривень за дитсадок, який до цього вже працював як приватний і в який вже ходили діти, що означає, що суттєво покращити ситуацію з нестачею місць в закладах тут це придбання не зможе.
Будівництво схожих навчальних закладів в різних областях навіть зараз замовляють за суттєво нижчими цінами. Ба більше, відповідно до декларації нардепа М’ялика, в останні роки будівлю дитсадка від здавав в оренду і в середньому отримував близько мільйона гривень на рік. Це означає, що для народного депутата цей продаж виглядає набагато вигіднішим, ніж для громади. Олесь Кудрик у коментарі журналістам пояснив, що вартість визначали експерти відповідно до стану дошкільних закладів:
“Ремонт можна, якщо квартиру робити, можна робити – 10 тисяч доларів. А можна і за 70 тисяч доларів квартиру робити. Так само і садочок. Дійсно якісні меблі, якісна плитка, якісне подвір’я. Все-все, що є – в найкращому вигляді”.
Після цього, вже у 2024-му, сини Кудрика стали власниками по суті цілого житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Йдеться про два будинки, загальною площею у 1300 квадратних метрів, вартість яких, за підрахунками журналістів, може сягати мільйона доларів. Кудрик довго намагався згадати, де саме конкретно його сини працюють, зупинившись на версії щодо того, що ці будинки продавалися дуже задешево, а сини працюють в ІТ-сфері.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 22:41
Бетон написав:
только выдайте бумажку)
налєтай, торопісь - покупай живопісь ))
В Україні вже майже 1 млн заброньованих працівників
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