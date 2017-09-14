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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9506950795089509>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 22:31

  flyman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Бетон написав:Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов

як мінімум ти не "льотчик" ))

низенько-низенько (с)

я разведчик, снайпер, я пекарь и аптекарь.
я могу даже выступить в квартале. только выдайте бумажку)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 22:40

ДЛЯ ЛАДа

ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів

Борщагівська громада з 2020-го задорого скуповує приватні дитячі садочки і землю під ними, а продавцями виступає в тому числі і оточення тих людей, для яких ця ж громада раніше цю землю і виводила. Очільник громади Олесь Кудрик запевняє, що з цінами на садочки все в порядку, але при цьому не може пояснити, як його сини зуміли за останні роки обрости активами на десятки мільйонів гривень. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

“Садочкова лихоманка” стартувала в Софіївській Борщагівці перед місцевими виборами 2020 року. Тут тоді придбали дитсадок “Дивосвіт”, розташований на території житлового комплексу “Софія Київська”. Його зводило оточення екснардепа Сергія Скуратовського, для якого сільська рада кількома роками раніше землю тут і виводила. Садочок, за документами, купили за майже 70 мільйонів гривень. В той же період часу в інших областях аналогічні дошкільні заклади будували з нуля і це обходилося майже вдвічі дешевше. Продавцем виступила компанія «Броквітал», яка до продажу практично не мала ніяких доходів, а одразу після успішної операції по суті перестала вести взагалі будь-яку діяльність. Ярослав Зайченко, який на момент продажу був власником “Броквіталу”, практично одразу вийшов з бізнесу і зараз не може ніяк пояснити ситуацію журналістам.

Журналісти встановили, що Зайченко є юристом з оточення все того ж Скуратовського. Зокрема, він пов’язаний з Олександром Кониховим – колишнім помічником нардепа, який керував будівництвом ЖК “Софія Київська”, а до цього став одним з найбільших власників землі, виведеної з державного агрокомбінату “Пуща-Водиця”.

Тоді ж, восени 2020 року, тут придбали ще один дитячий садок – “Совенятко”. Він також розташований в житловому комплексі, але іншому – “Затишний квартал”. Експерти оцінили дитсадок у 47 мільйонів гривень. Ще в 1,7 мільйона обійшлась земля під дитячим садочком, яку громаді продали окремо. Продавцем виявився один з найвідоміших забудовників Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він же продав громаді укриття для цього ж таки “Совенятка”, отримавши з бюджету ще майже 12 мільйонів гривень.

У 2023 році Борщагівська сільська рада придбала ще один дошкільний заклад – “Левенятко”, що знаходиться на території житлового комплексу “Львівський затишок”. Заклад продав нардеп від “За майбутнє” Віктор М’ялик, відомий скандалами через підозру в ухиленні від сплати податків за продаж нерухомості у цьому ж ЖК. Сільрада заплатила йому майже 100 мільйонів гривень за дитсадок, який до цього вже працював як приватний і в який вже ходили діти, що означає, що суттєво покращити ситуацію з нестачею місць в закладах тут це придбання не зможе.

Будівництво схожих навчальних закладів в різних областях навіть зараз замовляють за суттєво нижчими цінами. Ба більше, відповідно до декларації нардепа М’ялика, в останні роки будівлю дитсадка від здавав в оренду і в середньому отримував близько мільйона гривень на рік. Це означає, що для народного депутата цей продаж виглядає набагато вигіднішим, ніж для громади. Олесь Кудрик у коментарі журналістам пояснив, що вартість визначали експерти відповідно до стану дошкільних закладів:

“Ремонт можна, якщо квартиру робити, можна робити – 10 тисяч доларів. А можна і за 70 тисяч доларів квартиру робити. Так само і садочок. Дійсно якісні меблі, якісна плитка, якісне подвір’я. Все-все, що є – в найкращому вигляді”.

Після цього, вже у 2024-му, сини Кудрика стали власниками по суті цілого житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Йдеться про два будинки, загальною площею у 1300 квадратних метрів, вартість яких, за підрахунками журналістів, може сягати мільйона доларів. Кудрик довго намагався згадати, де саме конкретно його сини працюють, зупинившись на версії щодо того, що ці будинки продавалися дуже задешево, а сини працюють в ІТ-сфері.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 22:41

  Бетон написав:только выдайте бумажку)

налєтай, торопісь - покупай живопісь ))
В Україні вже майже 1 млн заброньованих працівників


sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:24

  Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу


A few moments later...

  Бетон написав:Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.

Ехать в Польшу не стоит.

Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов


Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:33

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
А и вообще пофиг: он уже не президент - в отличии от зели :)

Он не президент, но видатний політичний діяч и почти наверняка майбутній кандидат в президенти.

Вполне допускаю. И когда его выберут - будут применяться ровно такие же критерии.

Ровно такие же критерии надо применять уже сейчас.

Вы то ли не поняли то ли специально передергиваете: речь о "четырехкратный ухылянт" и "я Державе ничего не должен" (с)

Я там (viewtopic.php?p=5758764#p5758764) ответил flyman"у на его вопрос.
Вы то ли не поняли, то ли специально передергиваете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:35

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И ваши скромные художественные таланты явно уступают Ремарку и, главное, не имеют никакого отношения к приведенной Banderlog"ом цитате.

если вы не можете понять что я говорю, это не значит что это не имеет отношения к той цитате :wink:

Возможно.
А, возможно, это вам следует подумать, как чётче выражать свои мысли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:37

взвешенная аналитика

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Он не президент, но видатний політичний діяч и почти наверняка майбутній кандидат в президенти.

Вполне допускаю. И когда его выберут - будут применяться ровно такие же критерии.

Ровно такие же критерии надо применять уже сейчас.

Вы то ли не поняли то ли специально передергиваете: речь о "четырехкратный ухылянт" и "я Державе ничего не должен" (с)

Я там (viewtopic.php?p=5758764#p5758764) ответил flyman"у на его вопрос.
Вы то ли не поняли, то ли специально передергиваете.

я видел. Но вы сегодня что-то невпопад отвечаете: зеля 4ды ухыльнулся ДО президенства. Порошенко - получив ЕДИНСТВЕННУЮ повестку - пошел служить.
Ну и про "я Державе ничего не должен" (с) зеля - вы, вроде, ничего не отвечали...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:43

  Schmit написав:Кажете - одну зраду сюди тягну?, хочете перемог - тримайте.
[youtube]7gqEyL37F4c...
Мабуть витвір ШІ.

В том, что вы тянете сюда "зраду", я вас не обвинял.
Говорил о том, что тянете сюда махровую демагогию.
Это видео тоже далеко не лучший образец, независимо от того, кем он создан - ИИ или человеком.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:46

  stm написав:
  Бетон написав:Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.

Ехать в Польшу не стоит.



Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))

Вы там запятую не приметили :D - "казнить нельзя помиловать"

Во втором абзаце человек просто пишет, что едет НЕ в Польшу. Что вас в этой фразе так удивило?..


Луна что-ли так на народ влияет?..🤔 - ЛАД, вон, тоже непойми на какие вопросы непойми кому отвечает :)
_hunter
 
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