Додано: Вів 20 сер, 2024 00:04

Water написав: ............

При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.

При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги. ............При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.

Армию, действительно подняли, точнее, создали практически с нуля."розвиток власного оборонпрому", простите, не увидел. Тут вы сильно преувеличиваете."При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять" примерно так же, как при ПАПе. Продолжалась та же самая политика."за ті гроші почали будувать дороги" - ложь. Я уже несколько раз приводил цифры, показывающие, что финансирование армии при Зе, как минимум, не сократилось. А дороги, действительно, были очень нужны. Интересно, вы ездите на машине по украинским дорогам или только по Киеву? Ехал недавно Харьков - Черкассы. Примерно до Хорола дорога очень хорошая, по нашим меркам практически идеальная. От Хорола до Черкасс... Представляю себе, если бы западную помощь приходилось везти по таким дорогам. Не говорю даже о том, что резко выросло бы время доставки, но боюсь, что после доставки по такой дорогепришедшую технику сразу пришлось бы ремонтировать.