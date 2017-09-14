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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 сер, 2024 23:51
_hunter написав: stm написав: Бетон написав:
Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.
Ехать в Польшу не стоит.
Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))
Вы там запятую не приметили
- "казнить нельзя помиловать"
Во втором абзаце человек просто пишет, что едет НЕ в Польшу. Что вас в этой фразе так удивило?..
Луна что-ли так на народ влияет?..🤔 - ЛАД, вон, тоже непойми на какие вопросы непойми кому отвечает
голубая луна
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flyman
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Додано: Вів 20 сер, 2024 00:04
Water написав:
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При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
Армию, действительно подняли, точнее, создали практически с нуля.
"розвиток власного оборонпрому", простите, не увидел. Тут вы сильно преувеличиваете.
"При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять" примерно так же, как при ПАПе. Продолжалась та же самая политика.
"за ті гроші почали будувать дороги" - ложь. Я уже несколько раз приводил цифры, показывающие, что финансирование армии при Зе, как минимум, не сократилось. А дороги, действительно, были очень нужны. Интересно, вы ездите на машине по украинским дорогам или только по Киеву? Ехал недавно Харьков - Черкассы. Примерно до Хорола дорога очень хорошая, по нашим меркам практически идеальная. От Хорола до Черкасс... Представляю себе, если бы западную помощь приходилось везти по таким дорогам. Не говорю даже о том, что резко выросло бы время доставки, но боюсь, что после доставки по такой дороге
пришедшую технику сразу пришлось бы ремонтировать.
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ЛАД
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Додано: Вів 20 сер, 2024 00:11
Бетон написав:
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При рыгах, которых я презирал, были конверт центры с комиссией, если память не изменяет до 5%.
Никто моего ничего не защищает. Это враньё.
После 90х весь капитал страны сосредоточен в небольшом кругу олигархов.
Вот их капитал армия и защищает
К сожалению, это правда.
Но я уже писал, что в независимой Украине возможны изменения к лучшему.
В случае нашего поражения и превращения Украины в сателлита РФ будет точно хуже и никаких надежд на улучшение в обозримое время. Это если даже не принимать во внимание возможные зверства при оккупации.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 00:14
flyman написав: fler написав:
Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?
гарна передвиборча агітка, ЛАДу сподобається
Не очень.
Вы слишком плохого обо мне мнения.
Я тоже не в восторге от вас, но напраслину не возвожу.
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