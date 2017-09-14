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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9506950795089509

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:51

  _hunter написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.

Ехать в Польшу не стоит.



Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))

Вы там запятую не приметили :D - "казнить нельзя помиловать"

Во втором абзаце человек просто пишет, что едет НЕ в Польшу. Что вас в этой фразе так удивило?..


Луна что-ли так на народ влияет?..🤔 - ЛАД, вон, тоже непойми на какие вопросы непойми кому отвечает :)

голубая луна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:04

  Water написав:............
При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.

Армию, действительно подняли, точнее, создали практически с нуля.
"розвиток власного оборонпрому", простите, не увидел. Тут вы сильно преувеличиваете.
"При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять" примерно так же, как при ПАПе. Продолжалась та же самая политика.
"за ті гроші почали будувать дороги" - ложь. Я уже несколько раз приводил цифры, показывающие, что финансирование армии при Зе, как минимум, не сократилось. А дороги, действительно, были очень нужны. Интересно, вы ездите на машине по украинским дорогам или только по Киеву? Ехал недавно Харьков - Черкассы. Примерно до Хорола дорога очень хорошая, по нашим меркам практически идеальная. От Хорола до Черкасс... Представляю себе, если бы западную помощь приходилось везти по таким дорогам. Не говорю даже о том, что резко выросло бы время доставки, но боюсь, что после доставки по такой дороге
пришедшую технику сразу пришлось бы ремонтировать.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:11

  Бетон написав:................
При рыгах, которых я презирал, были конверт центры с комиссией, если память не изменяет до 5%.
Никто моего ничего не защищает. Это враньё.
После 90х весь капитал страны сосредоточен в небольшом кругу олигархов.
Вот их капитал армия и защищает

К сожалению, это правда.
Но я уже писал, что в независимой Украине возможны изменения к лучшему.
В случае нашего поражения и превращения Украины в сателлита РФ будет точно хуже и никаких надежд на улучшение в обозримое время. Это если даже не принимать во внимание возможные зверства при оккупации.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:14

  flyman написав:
  fler написав:Чудово! Залишилося з'ясувати, що ж завадило ПАПу з 2015 до 2019 попрацювати в цьому напрямку не лише язиком? Чому Зе це вдалося зробити за 1 рік (у 2022 забезпечити "глобальну солідарність навколо України") та за три роки (2022-2024 побудувати ефективні збройні сили), а ПАП не спромігся за майже 5 років?

гарна передвиборча агітка, ЛАДу сподобається

Не очень.
Вы слишком плохого обо мне мнения.
Я тоже не в восторге от вас, но напраслину не возвожу.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:21

  Water написав:
  d44 написав:
  Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
При ЗЕ просто пєрєсталі стрєлять, багато розробок оборонпрому зупинили, за ті гроші почали будувать дороги.
та пам'ятаємо що ваш ПАП казав у 15-му

А далі промову ви вирішили не цітувать?
За його словами, успіх України залежить від того, чи вдасться забезпечити "глобальну солідарність навколо України" і побудувати ефективні збройні сили.

І чому ж не забезпечили і не побудували?
Точніше побудували, але не озброїли.
Это не в упрёк ПАПу, а просто объективности ради.
Может, стоит трезвее оценивать возможности Украины?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:22

  vitaliiangel написав:

Розмір Курської області 30 тис кв км ЗСУ звільнили трохи більше 1 тис кв км.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:43

  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.
ЛАД
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