Додано: Вів 20 сер, 2024 02:07

Нелегітимний президент країни-агресора РФ Володимир Путін скеровує в Курську область строковиків з усієї Росії, попри обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Про це 19 серпня написала Financial Times.



Іван Чувалієв, представник російської громадської організації "Иди лесом", яка допомагає громадянам уникнути мобілізації, заявив FT, що люди нажахані, адже, за його словами, спочатку в Курську область скеровували строковиків лише з деяких регіонів, "але тепер зрозуміло, що призовників мобілізують з усієї Росії".



Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот розповіла виданню, що спочатку в районі Курська перебували прикордонні війська Федеральної служби безпеки РФ, бійці "Ахмату" із Чечні й місцеві сухопутні частини з Московського або Ленінградського військових округів. Тепер до них долучилися додаткові сили, деякі з прибулих – строковики.



Москва, імовірно, перекинула кілька батальйонів із Харківської, Луганської та Запорізької областей України в Курську область, натомість майже не торкнулася своїх сил у Донецькій області, йдеться в матеріалі.



У FT зазначили, що хоч темпи операції ЗСУ минулого тижня сповільнилися, однак українські військові й далі просуваються на кілька кілометрів на день углиб території Росії.



Також у виданні нагадали, що українські військові зруйнували головний міст через річку Сейм і атакували інші мости, що може значно ускладнити росіянам захист смуги Курської області на захід від основного місця операції ЗСУ.



За словами старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Павла Лузіна, кількість російських строковиків, які є "чи не єдиним значним резервом, доступним Кремлю", становить 300 тис. осіб, пише FT.



Водночас командир чеченського підрозділу росгвардії "Ахмат" Апті Алаудінов розкритикував батьків російських строковиків, які не хочуть відправляти своїх дітей воювати в Курську область.



"Не помре ніхто, кому не судилося померти. Але якщо ти помреш, захищаючи свою Батьківщину, свою віру в Бога, ти потрапиш до раю. А що може бути кращим для людини, ніж рай на шляху Всевишнього? Нічого", – сказав він.