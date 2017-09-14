Вы проходили полиграф? Я проходил в одну очень серьезную организацию
То тебе на понт взяли, то не поліграф був. В школах нема поліграфів. А щоб брали на роботу, треба у ВУЗі було вчитись, а не на Польщу контрабас возити. Школа і ВУЗ це 90% всіх знань по професії. А у тебе або школа була слабенька, або ти був такий (бо інакше чому ти вчився платно у ВУЗі), а під час інститутського навчання ти хотів покращити матеріальне становище. Що в принципі нормально, але ж результат відомий - не взяли працювати навіть у школу.
sergey_sryvkin написав: ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу
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Яким чином «намагається загнати»? Це коли умовний АндрійМ каже, що він не може захищати, я питаю «хто це вирішив? Ви самі?» - це я його заганяю? Чи коли умовний бетон каже, що хтось інший повинен захищати, а він - ні , це я його заганяю?? Хто тихенько собі ховається - у того нічого не питають, по вашому «не заганяють». Хто тут зухвало розказує, чому він не повинен - до того питання . По вашому «заганяють».
sergey_sryvkin написав: Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?) ..
Тобто ви проти щоб втомлені за 2.5 роки люди мінялись на свіжих? Чому? Бо це загроза вам особисто , що ви будете замість них? «Всяким чмошникам».. я пост адресував Успіху. Бо він тут виів мозок всім, що він втомився. Це він чмошник, чи кого з військових ви мали на увазі?
sergey_sryvkin написав: Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)
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Хто сказав? Ви яскравий приклад «у тебе 3 «ні», ти не проходиш далі, і твоє очко переходить глядачам»