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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9507950895099510

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:18

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:20

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:33

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Во втором абзаце человек просто пишет, что едет НЕ в Польшу. Что вас в этой фразе так удивило?..

Ну так Бетон нарешті прочитав свіжу статтю :mrgreen: : Більшість спроб незаконного перетинання кордону відбувається не через Тису, а на сухопутній ділянці кордону. Найчастіше це - Молдова та Румунія https://informator.ua/uk/ne-cherez-tisu ... ilyantiv-2
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:46

vitaliiangel

Вы проходили полиграф? Я проходил в одну очень серьезную организацию


То тебе на понт взяли, то не поліграф був. В школах нема поліграфів.
А щоб брали на роботу, треба у ВУЗі було вчитись, а не на Польщу контрабас возити. Школа і ВУЗ це 90% всіх знань по професії. А у тебе або школа була слабенька, або ти був такий (бо інакше чому ти вчився платно у ВУЗі), а під час інститутського навчання ти хотів покращити матеріальне становище. Що в принципі нормально, але ж результат відомий - не взяли працювати навіть у школу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:49

о хотаба выпустили. щас снова начнётся...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:50

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:58

  sergey_sryvkin написав: ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу

..

Яким чином «намагається загнати»?
Це коли умовний АндрійМ каже, що він не може захищати, я питаю «хто це вирішив? Ви самі?» - це я його заганяю?
Чи коли умовний бетон каже, що хтось інший повинен захищати, а він - ні , це я його заганяю??
Хто тихенько собі ховається - у того нічого не питають, по вашому «не заганяють». Хто тут зухвало розказує, чому він не повинен - до того питання . По вашому «заганяють».
  sergey_sryvkin написав:
Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)
..


Тобто ви проти щоб втомлені за 2.5 роки люди мінялись на свіжих? Чому? Бо це загроза вам особисто , що ви будете замість них?
«Всяким чмошникам».. я пост адресував Успіху. Бо він тут виів мозок всім, що він втомився. Це він чмошник, чи кого з військових ви мали на увазі?

  sergey_sryvkin написав:
Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)


..


Хто сказав?
Ви яскравий приклад «у тебе 3 «ні», ти не проходиш далі, і твоє очко переходить глядачам»
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:10

  vitaliiangel написав:о хотаба выпустили. щас снова начнётся...

не почненься, а продовжиться заїзжена платівка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:23

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.

А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔
_hunter
 
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