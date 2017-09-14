RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9508950995109511>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 61
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:50

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24610
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:58

  sergey_sryvkin написав: ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу

..

Яким чином «намагається загнати»?
Це коли умовний АндрійМ каже, що він не може захищати, я питаю «хто це вирішив? Ви самі?» - це я його заганяю?
Чи коли умовний бетон каже, що хтось інший повинен захищати, а він - ні , це я його заганяю??
Хто тихенько собі ховається - у того нічого не питають, по вашому «не заганяють». Хто тут зухвало розказує, чому він не повинен - до того питання . По вашому «заганяють».
  sergey_sryvkin написав:
Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)
..


Тобто ви проти щоб втомлені за 2.5 роки люди мінялись на свіжих? Чому? Бо це загроза вам особисто , що ви будете замість них?
«Всяким чмошникам».. я пост адресував Успіху. Бо він тут виів мозок всім, що він втомився. Це він чмошник, чи кого з військових ви мали на увазі?

  sergey_sryvkin написав:
Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)


..


Хто сказав?
Ви яскравий приклад «у тебе 3 «ні», ти не проходиш далі, і твоє очко переходить глядачам»
Hotab
 
Повідомлень: 13011
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:23

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.

А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:39

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.

А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔

немає такої статті КК "обросли майном" ))
про "посадки" навіть і мови не буде,
третій сорт трохи на кухні пообсуждає і всьо.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:10

  stm написав:
  Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу


A few moments later...

  Бетон написав:Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.

Ехать в Польшу не стоит.

Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов


Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))

Вчитывайтесь внимательно. Особенно в слово "надеюсь". Оно ключевое.
Вам прекрасно известно, как часто вносят изменения в закон. Пока делал бумажки пол года, их после 18 можно спустить в унитаз.
СТМ, я не согласен снова жениться, не выносите мозги))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:16

  _hunter написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.

Ехать в Польшу не стоит.



Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))

Вы там запятую не приметили :D - "казнить нельзя помиловать"

Во втором абзаце человек просто пишет, что едет НЕ в Польшу. Что вас в этой фразе так удивило?..


Луна что-ли так на народ влияет?..🤔 - ЛАД, вон, тоже непойми на какие вопросы непойми кому отвечает :)

Во франции легче получить гражданство, поговаривают
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:18

Бетон

СТМ, я не согласен снова жениться, не выносите мозги))


СТМ любит прокачаных , а не подкачанных :oops:
Hotab
 
Повідомлень: 13011
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:22

  sergey_stasyuk555 написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.

А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔

немає такої статті КК "обросли майном" ))
про "посадки" навіть і мови не буде,
третій сорт трохи на кухні пообсуждає і всьо.

ну хотя бы с должности своего ставленника можно снять - если уж засветился? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29

  Hotab написав:Бетон

СТМ, я не согласен снова жениться, не выносите мозги))


СТМ любит прокачаных , а не подкачанных :oops:

Головне - зберегти хоч якісь залишки мозку, який вони регулярно намагаються винести на чістоту
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:41

  Василь-Рівне написав:
  _hunter написав:Во втором абзаце человек просто пишет, что едет НЕ в Польшу. Что вас в этой фразе так удивило?..

Ну так Бетон нарешті прочитав свіжу статтю :mrgreen: : Більшість спроб незаконного перетинання кордону відбувається не через Тису, а на сухопутній ділянці кордону. Найчастіше це - Молдова та Румунія https://informator.ua/uk/ne-cherez-tisu ... ilyantiv-2

Білорусь
Просто майже всі спроби вдалі і в статистику спроб не потрапляють. :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8626
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2261 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9508950995109511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63690
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5638)
20.08.2024 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.