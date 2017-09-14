Додано: Вів 20 сер, 2024 08:58

sergey_sryvkin написав: ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу



.. ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу..

sergey_sryvkin написав:

Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)

.. Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?)..

sergey_sryvkin написав:

Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)





.. Крім того, самі, будучи ваховим військовим,(хіба зсу це не послаблює?)..

Яким чином «намагається загнати»?Це коли умовний АндрійМ каже, що він не може захищати, я питаю «хто це вирішив? Ви самі?» - це я його заганяю?Чи коли умовний бетон каже, що хтось інший повинен захищати, а він - ні , це я його заганяю??Хто тихенько собі ховається - у того нічого не питають, по вашому «не заганяють». Хто тут зухвало розказує, чому він не повинен - до того питання . По вашому «заганяють».Тобто ви проти щоб втомлені за 2.5 роки люди мінялись на свіжих? Чому? Бо це загроза вам особисто , що ви будете замість них?«Всяким чмошникам».. я пост адресував Успіху. Бо він тут виів мозок всім, що він втомився. Це він чмошник, чи кого з військових ви мали на увазі?Хто сказав?Ви яскравий приклад «у тебе 3 «ні», ти не проходиш далі, і твоє очко переходить глядачам»