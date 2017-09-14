sergey_sryvkin написав: ви тут на форумі з усіх сил намагаєтесь людей, що не хочуть служити принципово, загнати на службу
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Яким чином «намагається загнати»? Це коли умовний АндрійМ каже, що він не може захищати, я питаю «хто це вирішив? Ви самі?» - це я його заганяю? Чи коли умовний бетон каже, що хтось інший повинен захищати, а він - ні , це я його заганяю?? Хто тихенько собі ховається - у того нічого не питають, по вашому «не заганяють». Хто тут зухвало розказує, чому він не повинен - до того питання . По вашому «заганяють».
sergey_sryvkin написав: Крім того, допомогти звільнитись із зсу всяким чмошникам, що вже там служать (хіба зсу це не послабить?) ..
Тобто ви проти щоб втомлені за 2.5 роки люди мінялись на свіжих? Чому? Бо це загроза вам особисто , що ви будете замість них? «Всяким чмошникам».. я пост адресував Успіху. Бо він тут виів мозок всім, що він втомився. Це він чмошник, чи кого з військових ви мали на увазі?
sergey_sryvkin написав: Крім того, самі, будучи ваховим військовим, у зсу не служите (хіба зсу це не послаблює?)
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Хто сказав? Ви яскравий приклад «у тебе 3 «ні», ти не проходиш далі, і твоє очко переходить глядачам»
Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю. я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало. у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
A few moments later...
Бетон написав:Власть меняет законы быстрее, чем работают её органы. Поэтому вряд ли, уеду.
Ехать в Польшу не стоит.
Ну и чем я хуже ряженных заграничных патриотов
Плять.... Не биполярка, а не проработанная с психологом детская травма.... )))
Вчитывайтесь внимательно. Особенно в слово "надеюсь". Оно ключевое. Вам прекрасно известно, как часто вносят изменения в закон. Пока делал бумажки пол года, их после 18 можно спустить в унитаз. СТМ, я не согласен снова жениться, не выносите мозги))