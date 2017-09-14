Додано: Вів 20 сер, 2024 10:59

_hunter написав: ЛАД написав: .............

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!

Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны. .............Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.

А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔 А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔

ну хотя бы с должности своего ставленника можно снять - если уж засветился?

Я так понимаю, что совесть у вас всё же есть. И она не даёт спокойно жить в Германии или где вы там находитесь. Вот и пытаетесь доказать, что на Украине можно поставить крест, здесь сплошные коррупция и взяточничество и вы молодец, что уехали отсюда.Доказывайте. Себе. Но подумайте, что уничижительными "небритыми видосиками" и прочим в том же духе вы вредите Украине. Слишком высокая цена за собственное оправдание."зеля" должен лично дать приказ расстрелять условного Резникова?Или, может, это всё же работа правоохранительных органов и суда?Да, они коррумпированы, но других нет.Я, кстати, не убеждён, что Резников лично давал указание закупать яйца по 17 грн, хотя и не исключаю такой возможности. Так это должны выяснить следствие и суд, а не наш форум.Можно, конечно, разогнать всю "владу" и набрать новых. Но, во-первых, где гарантия, что "новые" не будут воровать ещё больше старых, а, во-вторых, сейчас система пусть плохо, но работает, а после такого "разгона" может вообще остановиться. Пример уже был - с ТЦК.Есть ещё вариант - вместо коррумпированных следствия и суда создать "р-р-революционные тройки", которые будут "быстро и решительно" карать коррупционеров и прочих. Хотите такое? Только боюсь, через несколько месяцев на форуме никого не останется кроме тех, кто, как вы, за границей.Так, вроде, снимают. И многих. Или вы в Германии не слышали и думаете, что Резников до сих пор МО?