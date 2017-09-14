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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9508950995109511

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 61
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:43

Бетон


Головне - зберегти хоч якісь залишки мозку, який вони регулярно намагаються винести на чістоту



Не переймайтесь про це.
Ви ще занадто юний, перші 40 рочків в життя хлопчика вони такі..
мудрість прийде обовʼязково. У вас є потенціал.. Ви людина дії. Деградують , зупинившись в розвитку, домашні хомʼячки. Тоді починаються оті мастурбуючі мавпи в плей-листах та інші генерали свр..

Білорусь
Просто майже всі спроби вдалі і в статистику спроб не потрапляють. :mrgreen:


Пруфів звично нема?
Там стоять війська, з мінами і інженерними лініями оборони.
Угу , простіше ніж на західному кордоні..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 сер, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:44

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

СТМ, я не согласен снова жениться, не выносите мозги))


СТМ любит прокачаных , а не подкачанных :oops:

Головне - зберегти хоч якісь залишки мозку, який вони регулярно намагаються винести на чістоту

Бетон, у черзі за СТМ ви, як мінімум, третій. Акурт заявляв, що він перший, Хотаб писав, що теж претендує. Але це не точно, можливо є також інші охочі.)))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:54

  fler написав:Акурт заявляв, ))




Акурту по легенді 60+

Не можна так ненавидіти СТМ.. :D
тому містер фьост - це я . :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  fler написав:Акурт заявляв, ))




Акурту по легенді 60+

Не можна так ненавидіти СТМ.. :D
тому містер фьост - це я . :oops:
От ж джентльмени пішли.
Де перший, хто думку stm спитав?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:59

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.

А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔

Я так понимаю, что совесть у вас всё же есть. И она не даёт спокойно жить в Германии или где вы там находитесь. Вот и пытаетесь доказать себе, что на Украине можно поставить крест, здесь сплошные коррупция и взяточничество и вы молодец, что уехали отсюда.
Доказывайте. Себе. Но подумайте, что уничижительными "небритыми видосиками" и прочим в том же духе вы вредите Украине. Слишком высокая цена за собственное оправдание.
"зеля" должен лично дать приказ расстрелять условного Резникова?
Или, может, это всё же работа правоохранительных органов и суда?
Да, они коррумпированы, но других нет.
Я, кстати, не убеждён, что Резников лично давал указание закупать яйца по 17 грн, хотя и не исключаю такой возможности. Так это должны выяснить следствие и суд, а не наш форум.
Можно, конечно, разогнать всю "владу" и набрать новых. Но, во-первых, где гарантия, что "новые" не будут воровать ещё больше старых, а, во-вторых, сейчас система пусть плохо, но работает, а после такого "разгона" может вообще остановиться. Пример уже был - с ТЦК.
Есть ещё вариант - вместо коррумпированных следствия и суда создать "р-р-революционные тройки", которые будут "быстро и решительно" карать коррупционеров и прочих. Хотите такое? Только боюсь, через несколько месяцев на форуме никого не останется кроме тех, кто, как вы, за границей.

ну хотя бы с должности своего ставленника можно снять - если уж засветился?

Так, вроде, снимают. И многих. Или вы в Германии не слышали и думаете, что Резников до сих пор МО?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 сер, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:03

Faceless


Де перший, хто думку stm спитав?


Тут не так давно її підписувати (разом з Флер) на 5 синів - захисників держави. Тому женити без згоди - це «покращення».

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Hotab
 
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  #<1 ... 9508950995109511
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