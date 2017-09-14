Головне - зберегти хоч якісь залишки мозку, який вони регулярно намагаються винести на чістоту
Не переймайтесь про це. Ви ще занадто юний, перші 40 рочків в життя хлопчика вони такі.. мудрість прийде обовʼязково. У вас є потенціал.. Ви людина дії. Деградують , зупинившись в розвитку, домашні хомʼячки. Тоді починаються оті мастурбуючі мавпи в плей-листах та інші генерали свр..
Білорусь Просто майже всі спроби вдалі і в статистику спроб не потрапляють.
Пруфів звично нема? Там стоять війська, з мінами і інженерними лініями оборони. Угу , простіше ніж на західному кордоні..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 сер, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............. Спасибо, вы мне прямо глаза открыли! Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.
А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔
Я так понимаю, что совесть у вас всё же есть. И она не даёт спокойно жить в Германии или где вы там находитесь. Вот и пытаетесь доказать себе, что на Украине можно поставить крест, здесь сплошные коррупция и взяточничество и вы молодец, что уехали отсюда. Доказывайте. Себе. Но подумайте, что уничижительными "небритыми видосиками" и прочим в том же духе вы вредите Украине. Слишком высокая цена за собственное оправдание. (Это, кстати, относится и к тем, кто в Украине). "зеля" должен лично дать приказ расстрелять условного Резникова? Или, может, это всё же работа правоохранительных органов и суда? Да, они коррумпированы, но других нет. Я, кстати, не убеждён, что Резников лично давал указание закупать яйца по 17 грн, хотя и не исключаю такой возможности. Так это должны выяснить следствие и суд, а не наш форум. Можно, конечно, разогнать всю "владу" и набрать новых. Но, во-первых, где гарантия, что "новые" не будут воровать ещё больше старых, а, во-вторых, сейчас система пусть плохо, но работает, а после такого "разгона" может вообще остановиться. Пример уже был - с ТЦК. Есть ещё вариант - вместо коррумпированных следствия и суда создать "р-р-революционные тройки", которые будут "быстро и решительно" карать коррупционеров и прочих. Хотите такое? Только боюсь, через несколько месяцев на форуме никого не останется кроме тех, кто, как вы, за границей. Вот только не уверен, что члены этих "троек" через пару месяцев не "обрастут майном" и расстреливать надо будет уже их.
ну хотя бы с должности своего ставленника можно снять - если уж засветился?
Так, вроде, снимают. И многих. Или вы в Германии не слышали и думаете, что Резников до сих пор МО?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 сер, 2024 11:18, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:немає такої статті КК "обросли майном" )) про "посадки" навіть і мови не буде, третій сорт трохи на кухні пообсуждає і всьо.
ну хотя бы с должности своего ставленника можно снять - если уж засветился? 🤔[/quote] не можна, бо це виборні посади - мер та депутат. мудрий нарід так навибирав )) народу більше не дадуть рішать шоб не чудив ))
Water написав:При ПАПі підняли армію, плюс розвиток власного оборонпрому.
Прекрасно, хто ж проти? Навіщо тоді підписали ганебні Мінські угоди замість того, щоб продовжити нищити ворога "піднятою" армією і розвиненим власним оборонпромом + що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.? Окуповані території були значно меншими, лінія фронту в рази коротшою, аеродроми та інша інфраструктура не розбита, економіка працювала (а не впала на 35%). Чому ПАП фактично капітулював за таких умов, а Зе досі продовжує боротьбу в набагато гірших умовах?
А що заважало залучити світову спільноту, НАТО і т.д.??? Вам важко відповісти на це питання? Так я відповім. Заважала позиція світової спільноти, НАТО і т.д. Світова спільнота, НАТО і т.д не вважали путіна загрозою, майже не помагали Україні, не вводили санкцій проти рф і т.д. А в 2022 позиція сильно змінилась, очевидно чому. Чи ви думаєте Зе помагають бо він такий красавчик? Армія при По була нікчемна. І неможливо "підняти" армію за рік. А ось за 5 років По підняв армію і залишив Зе вже більш-менш підготовлені ЗСУ.
Мінські угоди це однозначно був успіх України і якби путін напав(повноцінно) тоді, України(такої як зараз) напевно не було б - на це погоджуються майже усі експерти яких я чув.
Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що Київ обговорював із партнерами наступ ЗСУ у Курській області до його початку.
Такий коментар міститься в інтерв’ю Подоляка британській газеті The Independent, опублікованому в середу, 14 серпня.
“Є певні речі, які мають робитися з елементом несподіванки, і вони мають відбуватися на місцевому рівні”, – наголосив він. “Проте між силами партнерів були обговорення просто не на публічному рівні”, – додав Подоляк.
andrijk777 написав:Мінські угоди це однозначно був успіх України і якби путін напав(повноцінно) тоді, України(такої як зараз) напевно не було б - на це погоджуються майже усі експерти яких я чув.
В тому-то і справа, що путін тоді сам не мав рішучості для повноцінного нападу. І ймовірність того, що дав би задню, при нашому повноцінному опорі, дуже висока.
І саме на це наголошують не експерти, а НГШ та інші фахівці: від нижньої ланки управління війська до Замани і Муженко: * У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.* https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html
detroytred В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час. Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворогами до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів?? Так само не відразу спрацювала нова відомість на Донбасі в 14-му, коли колону БТР-ів 25-ї аеромобільної (з Дніпра!) роззброїли місцеві (ясно що під режисуру ФСБ) . Всьому свій час. Легко казати «якби тоді..» Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися..