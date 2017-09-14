Додано: Вів 20 сер, 2024 12:16

Hotab написав: detroytred

В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час.

Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворог до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів??

Так само не відразу спрацювала нова відомість на Донбасі в 14-му, коли колону БТР-ів 25-ї аеромобільної (з Дніпра!) роззброїли місцеві (ясно що під режисуру ФСБ) . Всьому свій час.

Легко казати «якби тоді..»

Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися.. В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час.Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворог до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів??Так само не відразу спрацювала нова відомість на Донбасі в 14-му, коли колону БТР-ів 25-ї аеромобільної (з Дніпра!) роззброїли місцеві (ясно що під режисуру ФСБ) . Всьому свій час.Легко казати «якби тоді..»Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися..

Так роззброїли чому???Саме. Тому. Що. Не було. Отого олнозначного. Чіткого. Наказу. І. Вимог добиватися виконання цього наказу.Бесспорно. Всл не бажали брати на себе відповідальність. Тим паче не свою. А за своїх начальників та політичне керівництво країни.Про це і мова.Саме це причина.Саме тому такий результат.Муженко ж все по полицях розклав:*‒ Армія може застосовуватися у воєнному стані, в стані війни. В мирний час ніхто нічого не вводить, і застосування зброї – це теж чинник, який вплинув на рішення командирів: застосовувати чи ні. І більшість схилилась до того, щоб не застосовувати.Тому що нічого не було зрозуміло і чітких посилів не було. А те, що ви говорили, що політики вирішували, вводити чи не вводити – це хай буде на їхній совісті.....‒ Поясніть, чому українські військові не використовували зброю? Олександр Турчинов запевняє, що були його розпорядження про застосування зброї у Криму.‒ Яке розпорядження дав Турчинов? В Генеральному штабі таких розпоряджень немає. Кому він їх віддавав?*___________________Тільки Муженко пом'якшує.ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими.Не дозволяти голослівно й так дозволене, аНавіть не просто наказувати, а вимагати виконання наказів...Саме вимагати.Як ото зараз ВИМАГАЮТЬ утримувати позиції.З.и. не знаю, як у Бельбеку, а в Феодосії та Кіроському чекали-чекали наказів (наказів що робити) і не дочекались. Ніяких наказів. Й вийшов відповідний результат.Хоча це і не знімає відповідальності за пряму зраду.Мова ж про те, що сприяло цьому, і як можна було цьому запобігти.Запобігання цьому ---- прямий обов'язок, функція ВО ВГК і Ко.