Hotab написав:detroytred В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час. Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворог до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів?? Так само не відразу спрацювала нова відомість на Донбасі в 14-му, коли колону БТР-ів 25-ї аеромобільної (з Дніпра!) роззброїли місцеві (ясно що під режисуру ФСБ) . Всьому свій час. Легко казати «якби тоді..» Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися..
Так роззброїли чому???
Саме. Тому. Що. Не було. Отого олнозначного. Чіткого. Наказу. І. Вимог добиватися виконання цього наказу.
Бесспорно. Всл не бажали брати на себе відповідальність. Тим паче не свою. А за своїх начальників та політичне керівництво країни. Про це і мова. Саме це причина. Саме тому такий результат.
Муженко ж все по полицях розклав: *‒ Армія може застосовуватися у воєнному стані, в стані війни. В мирний час ніхто нічого не вводить, і застосування зброї – це теж чинник, який вплинув на рішення командирів: застосовувати чи ні. І більшість схилилась до того, щоб не застосовувати.
Тому що нічого не було зрозуміло і чітких посилів не було. А те, що ви говорили, що політики вирішували, вводити чи не вводити – це хай буде на їхній совісті. .... ‒ Поясніть, чому українські військові не використовували зброю? Олександр Турчинов запевняє, що були його розпорядження про застосування зброї у Криму. ‒ Яке розпорядження дав Турчинов? В Генеральному штабі таких розпоряджень немає. Кому він їх віддавав?* ___________________ Тільки Муженко пом'якшує. ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими. Не дозволяти голослівно й так дозволене, а Навіть не просто наказувати, а вимагати виконання наказів... Саме вимагати.
Як ото зараз ВИМАГАЮТЬ утримувати позиції. З.и. не знаю, як у Бельбеку, а в Феодосії та Кіроському чекали-чекали наказів (наказів що робити) і не дочекались. Ніяких наказів. Й вийшов відповідний результат. Хоча це і не знімає відповідальності за пряму зраду. Мова ж про те, що сприяло цьому, і як можна було цьому запобігти. Запобігання цьому ---- прямий обов'язок, функція ВО ВГК і Ко.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 сер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Мінські угоди це однозначно був успіх України і якби путін напав(повноцінно) тоді, України(такої як зараз) напевно не було б - на це погоджуються майже усі експерти яких я чув.
В тому-то і справа, що путін тоді сам не мав рішучості для повноцінного нападу. І ймовірність того, що дав би задню, при нашому повноцінному опорі, дуже висока.
І саме на це наголошують не експерти, а НГШ та інші фахівці: від нижньої ланки управління війська до Замани і Муженко: * У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.* https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html
Повноцінний опір з небі не падає. Це результат праці. І чому це він дав би задню, а зараз задню не дає? Ваша гіпотеза не має аргументів. Щоб дати задню "рішучість" не потрібна! Рішучість потрібна щоб дати "передню"(напад).
Про Крим скажу так: Словами дуже легко організовувати опір. Не було кому і не було коли організовувати цей опір. Турчинов не був абсолютно легітимний і не мав таких повноважень. Та й часу було обмаль. Потім виник Донбас і було вже не до Криму. Послухайте то історичне засідання РНБО де УСІ(окрім Турчинова) були проти захисту Криму.
Hotab написав:detroytred В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час. Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворогами до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів??
Всьому свій час. Легко казати «якби тоді..» Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися..
це так... але мені цікаво почути від "офіцера з Бельбеку": чому ту реальність, що кацапскі офіцери, ті що "з-за однієї парти", у своїй більшості є давно такою мразотою з свідомістю "Україна це потенційний ворог" - майже ніхто раніш не "бачив" з військових-українців ?
andrijk777 написав:Повноцінний опір з небі не падає. Це результат праці. І чому це він дав би задню, а зараз задню не дає? Ваша гіпотеза не має аргументів. Щоб дати задню "рішучість" не потрібна! Рішучість потрібна щоб дати "передню"(напад).
Про Крим скажу так: Словами дуже легко організовувати опір. Не було кому і не було коли організовувати цей опір. Турчинов не був абсолютно легітимний і не мав таких повноважень. Та й часу було обмаль. Потім виник Донбас і було вже не до Криму. Послухайте то історичне засідання РНБО де УСІ(окрім Турчинова) були проти захисту Криму.
Так про це і кажу!
Що Турчинов ПОВИНЕН був зробити свою частку роботи. Свою функцію виконати. Бо. Ніхто. За. Нього. Її. Не може зробити. Він повинен був зробити Укази та розпорядження. На підставі яких рішення приймали далі нижні. І тоді б весь попит був саме з них. На них відповідальність.
Ну і? Ну самі ж подивіться, як Турчинов на отому РНБО відстоював, доказував свою думку, своє рішення. Як???? Да ніяк. Абсолютно ніяк. Тільки мявкнув - один я за. Жодного аргументу тощо навіть не промямлив...
Вже не кажучи, що Йулю допустив на засідання, а от тих генералів, які мали аргументи за опір --- не пригласив...
Да комедія то була. Вистава. З визначеним зарання самим же Турчиновим результатом. Але з суперзахистом особисто себе -- один я за)))
detroytred написав:ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими. Не дозволяти голослівно й так дозволене, а Навіть не просто наказувати, а вимагати виконання наказів... Саме вимагати.
Ви сильно багато вимагаєте від ВО Президента. А хто такі "Ко"? Усі "Ко" були проти застосування зброї військовими. Уточніть хто такі "Ко"?
ЛАД написав:............. Спасибо, вы мне прямо глаза открыли! Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.
А хотя бы этой осенью посадки начнутся, как думаете? - или зеля - как про того же резникова - даже в очередном небритом видосике не вспомнит? 🤔
"зеля" должен лично дать приказ расстрелять условного Резникова? Или, может, это всё же работа правоохранительных органов и суда? Да, они коррумпированы, но других нет. Я, кстати, не убеждён, что Резников лично давал указание закупать яйца по 17 грн, хотя и не исключаю такой возможности. Так это должны выяснить следствие и суд, а не наш форум. Можно, конечно, разогнать всю "владу" и набрать новых. Но, во-первых, где гарантия, что "новые" не будут воровать ещё больше старых, а, во-вторых, сейчас система пусть плохо, но работает, а после такого "разгона" может вообще остановиться. Пример уже был - с ТЦК. Есть ещё вариант - вместо коррумпированных следствия и суда создать "р-р-революционные тройки", которые будут "быстро и решительно" карать коррупционеров и прочих. Хотите такое? Только боюсь, через несколько месяцев на форуме никого не останется кроме тех, кто, как вы, за границей. Вот только не уверен, что члены этих "троек" через пару месяцев не "обрастут майном" и расстреливать надо будет уже их.
ну хотя бы с должности своего ставленника можно снять - если уж засветился?
Так, вроде, снимают. И многих. Или вы в Германии не слышали и думаете, что Резников до сих пор МО?
Вы, наверное, пропустили этк новость, но резников в отставку сам ушёл. Своего же ставленника зеля мог бы и своим указом снять - но, странно почему - не снял... И закон "про откуп о коррупции" - это что по вашему? - борьба? А вот закон о приравнивании коррупции во время войны к Измене Родине - зеля тоже постеснялся подать
Бачили всі. Я Крим залишив задовго до подій 14-го , але і тоді бачив. Кацапи в Криму системно виховували в українців Криму заздрість і комплекс меншовартості. Як інформаційно, так і фінансово. Наприклад військові зарплати кацапів в Криму були вищі, ніж в кацапів в Росії, а відповідно в 2-3 рази вищі (на відповідних посадах військовослужбовців) ніж у українських військових. Тобто робота та сама, діти ходять в одні ж школи і садки, але статки відрізняються кратно. Так званий «спільний день флоту» у Севастополі. Україна виставляє 2-3 закопчені кораблі невеликого розміру, кацапи в бухту виводять на огляд жителів покійний крейсер мацква і кілька БДК. З пусками ракет. Таких прикладів можна приводити і приводити. Дід, у якого я орендував пів будинку , казав «Как там у вас на Украине говорят..» (не важливо закінчення речення, важливо «у вас ..» .. воно не в Україні жило..
Ті, кого я знав у винищувальній бригаді на Бельбеку, майже всі до 14-го року стали проросійські. І з радістю перевдягли форму і шеврони. Підполковник СБУ (до цього пілот в моїй авіаційній ланці) став полковником ФСБ на тій самій по суті посаді. Тільки отримав зразу квартиру і зарплату втричі вищу. Зараз мабуть на пенсії,
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 сер, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Повноцінний опір з небі не падає. Це результат праці. І чому це він дав би задню, а зараз задню не дає? Ваша гіпотеза не має аргументів. Щоб дати задню "рішучість" не потрібна! Рішучість потрібна щоб дати "передню"(напад).
Про Крим скажу так: Словами дуже легко організовувати опір. Не було кому і не було коли організовувати цей опір. Турчинов не був абсолютно легітимний і не мав таких повноважень. Та й часу було обмаль. Потім виник Донбас і було вже не до Криму. Послухайте то історичне засідання РНБО де УСІ(окрім Турчинова) були проти захисту Криму.
Так про це і кажу!
Що Турчинов ПОВИНЕН був зробити свою частку роботи. Свою функцію виконати. Бо. Ніхто. За. Нього. Її. Не може зробити. Він повинен був зробити Укази та розпорядження. На підставі яких рішення приймали далі нижні. І тоді б весь попит був саме з них. На них відповідальність.
Ну і? Ну самі ж подивіться, як Турчинов на отому РНБО відстоював, доказував свою думку, своє рішення. Як???? Да ніяк. Абсолютно ніяк. Тільки мявкнув - один я за. Жодного аргументу тощо навіть не промямлив...
Вже не кажучи, що Йулю допустив на засідання, а от тих генералів, які мали аргументи за опір --- не пригласив...
Да комедія то була. Вистава. З визначеним зарання самим же Турчиновим результатом. Але з суперзахистом особисто себе -- один я за)))
Хочете диктатури? Хочете щоб Турчинов їх усіх арештував і розстріляв за зраду України? Можливо це було б краще для України. Напевно Турчинов не такий.