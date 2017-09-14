Додано: Вів 20 сер, 2024 13:01

В той ситуации я отдаю команду нанести авиаудар по донецкому аэропорту. Мне звонят: "Но, Александр Валентинович, дело в том, что терминалы аэропорта - это частная собственность, [Ринат]Ахметов [донецкий предприниматель, один из самых богатых граждан Украины. - Ред.] нам выставит счета, по судам затаскает".Говорю: "Пусть вас это не беспокоит. Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду - хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, - нанести удар по аэропорту!"И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать.І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))Коли йому вже стало треба, щоб всі зрозуміли ... от тоді він і зробив.Виконав свою функцію...Почав віддавати прямі накази, вимагати їх виконання і брати саме на себе відповідальність.А не перекладати на нижчих.Очікувати від цих нижчих. Які самі очікували від нього. Цього. Рішення і відповідальності за рішення саме ВГК.І жоден вільний))) репортер не запитав досі у Турчинова чому він цей психологічний перелом у війсках раніше (одразу) навіть! не намагався зробити?Хоча це його прямий функціональний обов'язок -- прямі укази, накази, розпорядження. Вимагання, контроль їх виконання. Відповідальність.