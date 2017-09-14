detroytred написав:ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими. Не дозволяти голослівно й так дозволене, а Навіть не просто наказувати, а вимагати виконання наказів... Саме вимагати.
Ви сильно багато вимагаєте від ВО Президента. А хто такі "Ко"? Усі "Ко" були проти застосування зброї військовими. Уточніть хто такі "Ко"?
В сенсі багато? Пряме виконання прямих обов'язків. І не граму більше. Багато -- це йому особисто кожному компідрозділу та вище довести... Або особисто зі зброєю показати...
Теж очевидно, що Ко це --- підпорядковані президенту посадовці, Голова ВРУ та депутати. Які за потрібні новій владі закони проголосували аж бігом... Видно вплив на них був)))
Ще раз ключове -- він мав зробити свою частку... Укази-розпорядження-вимога їх виконання, переконання оточуючих. Свою частку.
А якщо він свою не зробив, то з якого дива вниз від когось чогось іншого можна тоді очікувати??
andrijk777 написав:Хочете диктатури? Хочете щоб Турчинов їх усіх арештував і розстріляв за зраду України? Можливо це було б краще для України. Напевно Турчинов не такий.
Прикалуєтесь?
Між нічого не зробив і прямо примусив --- багато градацій.
Де в мене про арешти, розстріл? Перечитайте на що я вказував -- на запрошення тих, хто міг би обґрунтувати опір; наведення самим Турчиновим своїх аргументів; спроба переконати інших. А що Турчинов-то? Вислухав аргументи від тих, хто проти; не запросив ...; мявкнув *за*. Закрив. Указів не зробив...
Зато! Коли дійсно запахло жареним, почуяв загрозу владі...., ТО РІШУЧЕ ВІДДАВ ПРЯМИЙ!!! НАКАЗ НАНЕСТИ УДАР ПО ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ. ПРЯМИЙ НАКАЗ НАНЕСТИ АВІАУДАР. ЩЕ Й ВИМАГАВ ЙОГО ВИКОНАННЯ -- можете хоч записати ... (чи як він там розповідав).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 сер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
В той ситуации я отдаю команду нанести авиаудар по донецкому аэропорту. Мне звонят: "Но, Александр Валентинович, дело в том, что терминалы аэропорта - это частная собственность, [Ринат]Ахметов [донецкий предприниматель, один из самых богатых граждан Украины. - Ред.] нам выставит счета, по судам затаскает". Говорю: "Пусть вас это не беспокоит. Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду - хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, - нанести удар по аэропорту!" И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-39598719
І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- )))))) Коли йому вже стало треба, щоб всі зрозуміли ... от тоді він і зробив. Виконав свою функцію... Почав віддавати прямі накази, вимагати їх виконання і брати саме на себе відповідальність. А не перекладати на нижчих. Очікувати від цих нижчих. Які самі очікували від нього. Цього. Рішення і відповідальності за рішення саме ВГК.
І жоден вільний))) репортер не запитав досі у Турчинова чому він цей психологічний перелом у війсках раніше (одразу) навіть! не намагався зробити? Хоча це його прямий функціональний обов'язок -- прямі укази, накази, розпорядження. Вимагання, контроль їх виконання. Відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 сер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
в Литви, мабуть, народжуваність як у Конго, або теж збираються завезти непальців для покращення демографії, міцні державники, що ще хіба можна сказати
В Польщі всіх громадян держави з чоловічими гінеталіями ставлять на військовий облік З усіх сторін обкладають вільнолюдя-громадянина світу. Так скоро можна махнути рукою на протухлий польський депозит і повернутися обличчям до неньки, піти на її захист. Бо іншої нема.
detroytred написав:В той ситуации я отдаю команду нанести авиаудар по донецкому аэропорту. Мне звонят: "Но, Александр Валентинович, дело в том, что терминалы аэропорта - это частная собственность, [Ринат]Ахметов [донецкий предприниматель, один из самых богатых граждан Украины. - Ред.] нам выставит счета, по судам затаскает". Говорю: "Пусть вас это не беспокоит. Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду - хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, - нанести удар по аэропорту!" И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-39598719
І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- )))))) Коли йому вже стало треба, щоб всі зрозуміли ... от тоді він і зробив. Виконав свою функцію... Почав віддавати прямі накази, вимагати їх виконання і брати саме на себе відповідальність. А не перекладати на нижчих.
під час початку "Криму" від Обами-Байдена були сигнали, шо вони самі всьо порєшають. А з донецьким аеропортом - це вже після початку донбаських збройних подій й "референдумів" , аж наприкінці травня, - йому було вже зрозуміло, шо нічого ніхто з обіцяючих нє порєшалі і нє порєшають ("ну нє шмогла я, нє шмогла"), і треба самому робити якісь реальні складні кроки, бо прогладав уже реальний ефект доміно. Доречі й вже було зрозуміло, що "донбаський князь" вже нічого там не в змозі зробити сам
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 20 сер, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.